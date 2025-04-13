Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenliyor.

* Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. Forumda toplam 50 oturum düzenledik.

* Bölgedeki acıların dinmesi için diplomasiye inanıyoruz.

* Küresel güvenlik mimarisini ele aldık.

* Gazze ve Suriye'ye dair oturumlarda adaletin ve insan onurun yeniden tesisine yönelik arayışlar ön plana çıktı.

* Dünya büyük dönüşümlerden geçiyor.

* İsrail'in soykırımı karşısında Filistin'in sesi olacağız. Akan kanın durması için çalışacağız.

* Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlere mücadelemiz sürecek

* Kritik konularda güven inşa ederek tarafları birbirine yaklaştırmaya ve arabuluculuk rolü üstlenmeye devam ediyoruz.

* (TRUMP TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK Mİ?)Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Erdoğan-Trump görüşmesinin yer ve zamanı için çalışmalar devam ediyor. 'Görüşme Türkiye'de mi ABD'de mi olur?' diye konuşuyoruz.

* Türkiye'nin yıllardır ortaya koyduğu bir Afrika politikası var. Bu politika çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etme niyeti var.

* Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yönelik yaptığı katkının boyutları bellidir. Suriye'de tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmektedir

* Krizlerin odağındaki pek çok aktörü ortak bir çatı altında buluşturmuş olduk.

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Star Gazetesi Yazarı Halime Kökce'nin İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin soruya, "Bütün görüşmelerde herkesin İsrail'in yaptığı soykırıma itirazı var. Kimisi açıktan söyleyebiliyor, kimisi kapalı kapılar ardından söylüyor ama sonuçta itiraz var. Ama durdurulamıyor, işte dünyanın karşı karşıya olduğu sistem krizi tam da burada gösteriyor." cevabını verdi.

İşte o anlar:

* Avrupa Birliği'nin güvenlik ihtiyacı tanımlanmalı.

* (RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ) Kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin somut ev sahipliği için çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık.

* İslam ülkelerinin yaptırım konusunda Türkiye gibi İsrail'i tanıyan birkaç ülke dışında çok fazla manevra alanı yok. Çünkü tanımıyorlar. ABD ve Avrupa'dan gelen destek kesilmediği sürece bu soykırımın sona ermeyeceği ortada.

* Türkiye'nin kendi stratejik aklı kendi tarihinden, değerlerinden, toplumsal sosyolojisinden ortaya çıkmakta.

* Türkiye başından itibaren kendi etki alanında bulunan tüm eylemleri yapmış durumda. Bundan sonra İslam ülkeleri dediğim gibi İsrail üzerinde değil, ABD üzerinden diplomatik çalışma göstermeleri daha uygun olur diye değerlendiriyorum.

* Türkiye vizyonu güçlü bir liderlikle ilerliyor.

* Sayın İlham Aliyev ile beraber Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine ilişkin istişarelerimiz devam ediyor.