Bakan Fidan bizzat duyurdu: İstanbul görüşmesi taçlanabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'yla ortak basın toplantısında konuştu
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız
Müzakere masasında kalındığı sürece muhakkak bir ilerleme görülebilir
Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa iyilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yol
Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz
İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz
Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine olan desteğimiz tamdır
Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararı temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz
Önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın yeniden imarı sürecine katkı sunmak istiyoruz. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi devam ettirmeyi ve enerji güvenliği alanında ortak çalışmalar yürütmeyi arzu ediyoruz
Türkiye, Kırım Tatarlarını her daim destekleyecek
NATO bir savunma ittifakı, bir caydırıcılık örgütü. Ukrayna'daki barışa, özgürlüğe ve istikrara ne türden bir nasıl pozisyonu daha katkı verici olur? Bunun hep beraber tartışılması gerekiyor. Rusya'daki görüşmelerim esnasında böyle bir konuyu tartışmadım