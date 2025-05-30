Bakan Fidan bizzat duyurdu: İstanbul görüşmesi taçlanabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'yla ortak basın toplantısında konuştu

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız

Müzakere masasında kalındığı sürece muhakkak bir ilerleme görülebilir

Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa iyilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yol

Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz

İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine olan desteğimiz tamdır

Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararı temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz

Önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın yeniden imarı sürecine katkı sunmak istiyoruz. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi devam ettirmeyi ve enerji güvenliği alanında ortak çalışmalar yürütmeyi arzu ediyoruz

Türkiye, Kırım Tatarlarını her daim destekleyecek

NATO bir savunma ittifakı, bir caydırıcılık örgütü. Ukrayna'daki barışa, özgürlüğe ve istikrara ne türden bir nasıl pozisyonu daha katkı verici olur? Bunun hep beraber tartışılması gerekiyor. Rusya'daki görüşmelerim esnasında böyle bir konuyu tartışmadım