Bakan Fidan'dan savaşı bitirmeye yönelik telefon diplomasisi

Fidan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik birçok mevkidaşıyla telefonda görüşüyor.

Bu kapsamda Fidan, 27 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve "savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler" değerlendirildi.

Fidan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 marjında 28 Mart'ta Bulgaristanlı mevkidaşı Nadejda Neynski ile bir araya geldi.

29 Mart'ta İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşen Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılımıyla Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti.

Fidan, 30 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "bölgedeki durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik faaliyetler" ele alındı.

Fidan, aynı gün İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ile Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler değerlendirildi.

31 Mart'ta Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Ankara'da bir araya gelen Fidan, aynı gün Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u da Ankara'da kabul etti.

Fidan, ayrıca 31 Mart'ta Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ve Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi.

1 Nisan'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, mevkidaşıyla Filistin meselesi dahil bölgedeki mevcut durum ve savaşın sonlandırılmasına yönelik yürütülen çok yönlü diplomatik girişimleri ele aldı.

Aynı tarihte Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve küresel etkilerini görüşen Fidan, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Körfez ülkelerindeki son durum, savaşın gidişatı ve Filistin konusu ele alındı.

Fidan, 1 Nisan'da Ankara'da bir araya geldiği Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David Van Weel ile 2 Nisan'da telefonda ikili ilişkiler, bölgedeki son durum ve savaşın durdurulmasına yönelik çabaları görüştü.