Bakan Fidan'dan SDG mesajı: Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Gazze'de yaşanan soykırım, uluslararası hukuk ve insani değerler bakımından 2025'in en ağır ve öncelikli gündem maddesini teşkil etti. Aynı zamanda uluslararası sistemin kapasitesinin test edildiği bir sınav niteliği taşıdı.

Açıkça söylemek gerekir ki, günümüzün küresel yönetişim modeli maalesef bu sınav karşısında sınıfta kaldı.

Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dost ve kardeş ülkelerle beraber soykırımın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için büyük çaba gösterdik.

Gelinen aşamada kırılgan ancak ümit vadeden bir durumla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi ve Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı transatlantik ilişkilerden Avrupa'nın kimliğine ve güvenlik mimarisine kadar pek çok konunun alışılagelmiş kalıplarının sorgulandığı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türkiye olarak diplomatik kanalları açık tutmak ve barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını sağlamak için gerçekten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok yoğun çaba gösterdik.

Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında başlayan tartışmaların ise daha uzun yıllar ana gündem maddelerimizden birini teşkil edeceğini şimdiden öngörmek mümkün.

Suriye'nin içinden geçtiği büyük dönüşüm ve uluslararası topluma entegrasyonu 2025 yılının olumlu gelişmelerinden birini teşkil etti. Suriye konusunda bölge ülkelerinin, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin ortaya koyduğu yapıcı iradenin aynı kararlılıkla bu yıl da devam etmesini temenni ediyoruz.

SDG meselesi ise takip ettiğiniz gibi yine Suriye, Türkiye ve bölgemizin geri kalanı için bir sorun olmaya devam ediyor. İnşallah bu yıl bu sorun da çözülür.

Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz.

Geçtiğimiz sene İsrail'in Suriye, İran ve Lübnan gibi ülkeleri hedef alan saldırılarının arttığını ve Somaliland'den İran'a uzanan geniş bir coğrafyadaki böl, parçala, yönet faaliyetlerinin yoğunlaştığına şahit olduk.

Bu politika, İsrail'in komşu ülkeleri istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayabileceği illüzyonuna dayanmaktadır. Söz konusu zihniyetin sadece bölge ülkeleri için değil, küresel düzeyde bir tehdide dönüşmekte olduğunu her fırsatta dikkat çekiyoruz.

Ülkemize savunma sanayii konusunda uygulanan yaptırımların büyük oranda kaldırılmasını sağladık. Ekonomik konulara, küresel ve ikili ticari ilişkilerimize özel önem atfettik.

Enerji ve bağlantısallık konularında diğer kurumlarımızla beraber kapsamlı ve kapsayıcı projeler ürettik. Şu hususun bilinmesi gerekmekte; artık hiçbir ülke dış politikasını önceden belirlenmiş şablonlara göre yürütecek durumda değil.

Çünkü belirsizlik artık daimi hale gelmiş durumdadır. Bugünün uluslararası ortamı kuralların aşındığı, güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve ancak vizyoner liderlerin yön verebileceği bir yapıya evriliyor.

İttifakları doğru kurmak, menfaatleri doğru tanımlamak ve araçları ustalıkla kullanmak zorundayız.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dönemde belirleyici bir rol oynama kapasitesine sahiptir ve bu rolü oynamaya da devam edecektir.

Nitekim kriz anlarında tavsiyesi aranan, arabuluculuğu ve katkısı talep edilen bir konuma geldiysek bu hem devlet aklının hem de liderliğin uzun yıllara yayılan birikiminin sonucudur.

2026 yılında da yoğun bir takvim tahmin edeceğiniz gibi bizi bekliyor. Yeni yılda dış politika önceliklerimizi hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz. NATO zirvesine, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ve BM İklim Değişikliği zirvesine inşallah bu yıl ev sahipliği yapacağız.

SORU-CEVAP

ABD İRAN MESELESİ

Bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik. İran'ın komşusu ve dostu olarak görüşlerimizi çok net olarak paylaşıyoruz. İran'da olacak her şey bizi ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri takip ediyoruz.

İran'ın uluslararası belli başlı aktörlerle olan sorunlarını çözmesi ve bölgenin tamamına yayılacak istikrarsızlık senaryolarından kaçınması bizim de menfaatimize. 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra da Amerika'nın mahdut da olsa bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık ve bu saldırı belli bir yerde durdu.

Biz kesinlikle sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz. İran'da olacak geniş çaplı istikrarsızlığın bölgenin kaldırma kapasitesinin çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Onun için diplomatik çabalara devam edeceğiz.

GAZZE'DE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Sürecin ağır aksak da olsa ilerlemesi bizim memnun olduğumuz bir sonuç. Gazzeli'lerin barınmasız, ilaçsız kalması hepimizi çok derinden yaralamakta. İsrail'in nihai amacı Filistinlilerin bölgeden çıkması. İkinci aşamada Filistinli teknik komitenin Gazze'nin idari yönetimini alması gerekiyor. Biz birkaç hafta içerisinde bunun hayata geçeceğini düşünüyoruz. Uygulamada zorluklar olacak tabii bu sürecin sorunsuz gitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Riskler ve İsrail'in niyeti de ortada.

"TEMENNİMİZ 10 MART MUTABAKATI'NIN UYGULANMASI"

Olumlu bir aşamaya geliyoruz, ama riskler ortada, İsrail'in niyeti de ortada. Bunu çözmede, sınırların neler olduğunu biliriz. 4 ülkede iddiası olan, örgütlenmesi olan ve eylemi olan bir örgütün Suriye'deki uzantısının adının SDG/YPG olması çok büyük bir gerçeklik.

SDG adına kim görüşmeye giderse gitsin Kandil'den onay almadan bunun hayata geçmeyeceğinin herkes bilincinde. İşler zora da girse, temennimiz bir an önce 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanarak ülkede istikrarın tamamlanması

"HALEP'TE HER ZAMAN AYNI OYUNU GÖRÜYORUZ"

Fırat'ın batısında, özellikle geçtiğimiz 2024 8 Aralık'tan sonra işgal edilen yerlerin bir iyi niyet göstergesi olarak tekrar boşaltılması, unsurların doğuya çekilmesi hususu gündemde. Yani bu film tekrar tekrar oluyor.

Biz Afrin'den, Resulayn'dan itibaren, Tel Rıfat'tan itibaren, Halep'te her zaman aynı oyunu görüyoruz. Gerçekten iyi niyet gösterisinde bulunmak istiyorlarsa bir diplomasiye dayalı, diyaloğa dayalı bir artık sorun çözme tekniğine girmeleri lazım.

RUSYA-UKRAYNA

Barış sadece Rusya-Ukrayna arasında değil Avrupa-Rusya barışı olacak. Trump başa geldikten sonra ABD'nin öncü rolünü değiştirmesi ve nötr pozisyona geçmesi ve Avrupa güvenliği ile ilgili oynadığı rolü sonrası ortaya başka bir sorun çıktı.

Avrupa'nın güvenliği Ukrayna'nın güvenliğine bağlanmış durumda. Tabii bunun ne kadar gerçekçi olup olmadığı tartışılır.

Bir barış anlaşması için önemli 3 husus var. Birincisi bu anlaşmanın takibi nasıl olacak. İkincisi Ukrayna'nın caydırıcılık gücü nasıl devam edecek. Üçüncüsü bir ihlal olması durumunda ne tür tedbirler nasıl alınacak?

F-35 konusuna gelince, biliyorsunuz bu aslında CAATSA'nın uygulaması nedeniyle ortaya çıkan sorun. Biz olaya sadece F-35 konusuyla ilgili bakmıyoruz. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda çalışıyoruz. İnşallah bu sene yaptırımlarının kaldırılmasına şahit oluruz.

"ÇÖZÜM VİZE SERBESTİSİ ANLAŞMASI'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİDİR"

Avrupa'da esas itibarıyla iki tane husus var. Birincisi; Avrupa Birliği giderek daha merkezileşerek vize politikasını tek vize prosedürleri haline getiriyor. Vize anlaşmasının sisteme girmesi için daha sistemli çalışacağız. Avrupa'da göçmenlik artık bir politika malzemesi haline geldi.

Güvenlik konusunda bir iş birliğinin, bir platformun oluşturulması gerekiyor. Bu dışarısı için değil, bölge ülkelerinin birbirinin güvenliğine taahhütte bulunmaları gerekiyor.

Bölge ülkelerinin hepsi birbirinden emin olduktan sonra sorunun yüzde 80'i çözülmüş oluyor. Körfez ülkeleri, diğer ülkeler birbirinden emin olmalı. Bir platformun ortaya çıkmasından sonra sorunun büyük oranda çözüleceğine inanıyorum. An itibarıyla görüşmeler var ama henüz bir anlaşmaya imza atmış değiliz.

İRAN AÇIKLAMASI

Biz İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız. Biz müdahale olmasını istemiyoruz. İran'ın kendi otantik sorunlarını kendisi çözmesi gerekiyor.

Trump politikalarına baktığı zaman karadan güç kullandığını görmedik. Ben askeri strateji arasından o konuları çok fazla gündeme getireceğini düşünmüyorum.

Ege sorununu kalıcı olarak çözelim. Yunanistan ve Türkiye'nin milli menfaatini esas alarak bu konunun tartışılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis şubat ayında görüşebilir.

Umuyorum ki yani gerçekten biz bu tarihi fırsatı heba etmeden bu Ege sorununu kalıcı olarak çözelim. Ben bunun mümkün olduğuna inanıyorum yani bütün gerçek analizlerimle ama dediğim gibi şeyden o Yunanistan'daki özellikle iç siyasi baskıdan meseleyi kurtarıp yani Yunanistan'ın milli menfaatini esas alan, Türkiye'nin milli menfaatini esas alan bir çizgide bu konunun rasyonel bir zeminde tartışılması gerekiyor.

ZENGEZUR KORİDORU HAKKINDA

Cumhurbaşkanımıza bu konuda bilgi verdik. Bizim amacımız Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmanın nihai yola gelmesidir. Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin sağlanarak bir an önce artık yolumuza bölgede istikrar ve refahla devam edelim. Üç ülkede de siyasal liderlik iradesi var. Ermenistan'ın yapması gereken birkaç konu var. Paşinyan'ın gelecek seçimde önde gittiğini görüyoruz.

TÜRKİYE-İSRAİL MESELESİ

Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu son derece net. Biz İsrail'i çok uzun yıllar önce tanımış bir ülkeyiz. Şu anda İsrail ile biz neden ilişki ve ticareti kesiyoruz? Bunu defalarca söyledik. 7 Ekim'den sonra başlattıkları soykırımdan dolayı.

İsraillerin Filistinililere yönelik baskı ve zulmü durduğu zaman, Türkiye'nin de kendi ilişkilerinde bir normalleşme arayışında bir sıkıntı olmaz. Şu anda uçaklardan atılan bomba yoluyla, her gün ekranlarda ölen çocukları, kadınları görüyoruz.

Siz Yunanistan başbakanı dışında Avrupa'dan herhangi bir başbakanın Tel Aviv'e gidip resim verdiğini görebiliyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kimse gitmiyor. Niye gitmiyor? Avrupalı liderler seçimle geliyorlar. Biliyorlar ki onunla resim vermek bugünlerde hiç hoş olan bir şey değil. Herkes kendi oy tabanını düşünüyor. Amerika dışında kendisi bir yere gidebiliyor mu? Gidemiyor. Belki, Yunanistan'a gelir. Onu bilmiyorum.

Önümüzde şöyle bir süreç var. Halihazırda Suriye, Amerika ve YPG görüşmeleri devam ediyor. Amerika bu konuda yani ciddi bir arabuluculuk faaliyeti içerisinde. YPG ile görüşüyor, Suriye hükümeti ile görüşüyor. Üçlü görüşmeler oluyor. YPG ile Suriye hükümetinin zaman zaman yetkililerin beraber görüştüğü görüşmeler oluyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR SÜREÇ"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın, "Şam hükümetinin Halep'te yaptığı operasyon Türkiye'de yürütülmekte olan "terörsüz Türkiye" sürecine nasıl etki edebilir?" sorusu üzerine Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu süreç iyi gider, ama kendileri de bu ilişki yumağından çıkarlar. Çünkü halkın hizmetine çalışmakla örgütün hizmetine çalışmak iki ayrı konu. Örgütü siz yaşatmaya devam ettiğiniz sürece bu ilişki batağından çıkamazsınız Halkın menfaati genel manada kendinize daha kolay yol bulursunuz. O zihin düzenine gelinir mi, bilemiyorum. Çok zor bir şey."