Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Bugün ayrıca Gazze'deki durumu da ele almaktayız. Uluslararası toplumun beklentisi, ateşkesin gereklerinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesidir. Ancak İsrail sivil halkı hedef almayı sürdürmekte ve ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaşmasına yeteri miktar izin vermemektedir. Ateşkesin ilanından bu yana İsrail tarafından öldürülen Gazzelilerin sayısı 420'yi geçmiştir.

Barış planının ikinci aşamasına geçilirken sahada sükunetin sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki sürece ilişkin olarak barış kurulu ve uluslararası istikrar gücünün oluşturulmasına dair gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Barış kurulunun oluşumunun önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.

Gazze'nin idaresini üstlenecek ve Filistinlilerden oluşacak geçici komitenin de bir an önce belirlenmesi önem taşımakta. Bu komitenin üyelerinin tespitine yönelik istişarelerin kısa zamanda sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

Türkiye bakımından Gazze'nin geleceğine dair üç husus bizim için büyük önem taşımakta. Birincisi, Gazze'nin bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Hangi proje uygulanacaksa imar için uygulansın, Gazze'nin bütünlüğü korunmalıdır.

Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi hukuki ve vicdani bir sorumluluktur ve zorunluluktur. Üçüncüsü Gazze'de yaşayacak olan Gazzelilerdir ve bu bölgede yapılacak bütün imar faaliyetleri Gazzeliler için olmalıdır. Bu hususlara riayet edildiği sürece gündemde olan girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz.

Halep'te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmıştır. Gelinen noktada SDG'nin elindekileri koruma ısrarı Suriye'nin huzura kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.

SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin garantisi olmaya devam edecektir. Bu hedef doğrultusunda ilkeli, yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz.

SDG'nin Halep'teki saldırıları endişeleri haklı çıkarmıştır. (Suriye'de) Zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil

Suriye'deki olayları takip ediyoruz. Bölgesel ve uluslararası ortaklarla irtibat halindeyiz.

Halep'teki olaylar son bir yıldır uyardığımız hususun tecelli etmesi. SDG'nin zamana oynamak yerine sahici bir entegrasyon sürecine başlamış olsaydı bunların hiçbirini biz görmeyecektik.

Başka bir aklın ayrılıkçı faaliyetleri desteklemeyi, gündemde tutması ve bunların hepsini bir zihinle koordine etme çabası dikkatlerimizden kaçmıyor.

SDG mahallelerden çekilmeli, ağır silahlardan arınmalıdır. Halep'teki durum normalleşmelidir.

İki gündür gerekli kurumlarımız istişare halindeler. İnşallah daha fazla kan dökülmeden bu sorun çözülür. Maalesef SDG pozitif adım atmakta direniyor.