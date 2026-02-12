İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6587
  • EURO
    51,9456
  • ALTIN
    7096.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan'dan sürpriz ABD açıklaması: İran'ı tolere edebilirler
Politika

Bakan Fidan'dan sürpriz ABD açıklaması: İran'ı tolere edebilirler

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ABD ve İran uzlaşmaya hazır' dedi. Bakan Fidan, 'ABD, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tolere edebilir.' dedi.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan sürpriz ABD açıklaması: İran'ı tolere edebilirler
ABONE OL
ABD ve İran arasındaki muhtemel savaş gerilimi her geçen gün artarak devam ederken, Türkiye tansiyonu düşürmek için arabuluculuğa devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran gerilimi konusunda Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor

— ABD'nin tüm sorunları aynı anda ele almakta ısrar etmesi halinde, (İran'ın füze kapasitesi ve silahlı gruplara desteği) nükleer dosyanın bile ilerlemeyeceğinden korkuyorum. Böylesi bir durumun sonucu bölgede yeni bir savaş olabilir

— Washington, İran'ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırması yönündeki temel talepte esnek davranmaya hazır

— Tahran, gerçekten gerçek bir anlaşmaya varmak istiyor. 2015 yılında ABD ve diğer dünya güçleriyle imzaladığı anlaşmada olduğu gibi, zenginleştirme seviyelerine getirilecek kısıtlamaları ve sıkı denetim rejimini kabul edeceğini düşünüyorum

— Amerikalıların, açıkça belirlenen sınırlar içinde İran'ın uranyum zenginleştirmesini tolere etmeye istekli görünmeleri olumlu bir gelişme

— İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor ve Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyorlar. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.