Bakan Fidan'dan sürpriz ABD açıklaması: İran'ı tolere edebilirler

ABD ve İran arasındaki muhtemel savaş gerilimi her geçen gün artarak devam ederken, Türkiye tansiyonu düşürmek için arabuluculuğa devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran gerilimi konusunda Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor

— ABD'nin tüm sorunları aynı anda ele almakta ısrar etmesi halinde, (İran'ın füze kapasitesi ve silahlı gruplara desteği) nükleer dosyanın bile ilerlemeyeceğinden korkuyorum. Böylesi bir durumun sonucu bölgede yeni bir savaş olabilir

— Washington, İran'ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırması yönündeki temel talepte esnek davranmaya hazır

— Tahran, gerçekten gerçek bir anlaşmaya varmak istiyor. 2015 yılında ABD ve diğer dünya güçleriyle imzaladığı anlaşmada olduğu gibi, zenginleştirme seviyelerine getirilecek kısıtlamaları ve sıkı denetim rejimini kabul edeceğini düşünüyorum

— Amerikalıların, açıkça belirlenen sınırlar içinde İran'ın uranyum zenginleştirmesini tolere etmeye istekli görünmeleri olumlu bir gelişme

— İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor ve Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyorlar. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız