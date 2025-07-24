Bakan Fidan'dan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde dün İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları doğrultusunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin üçüncü turuna İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Fidan, taraflara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye olan güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Fidan, görüşmenin sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Yapılan görüşmelerde, savaş esirleri ve asker naaşlarının değişimi, ayrıca sivillerin ve çocukların karşılıklı olarak ülkelerine dönmeleri konularında ilave adımlar atılmasına karar verildi. Her iki taraftan en az 1200 kişi olmak üzere, bir grup savaş esirinin daha değişimi yönünde mutabakata varıldı. Heyetler, ateşkes konusunda teknik görüşmeleri yoğunlaştırmak ve pozisyonlarını yakınlaştırmak için atılabilecek adımları da ele aldılar."

Öte yandan tarafların siyasi, insani ve askeri konularda çalışma grupları tesis etme fikri üzerinde çalışma kararı aldıklarını vurgulayan Fidan, "Bir bütün olarak bakıldığında, müzakerelerin daha yapıcı ve sonuç odaklı bir istikamette ilerlediğini memnuniyetle müşahede ettik." ifadesini kullandı.

Fidan, müzakerelerin sabırla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu, her yeni kazanımın tarafları barışa bir adım daha yaklaştırdığını belirterek, "Tarafların çözüm yolunda ortak irade inşasına bir tuğla daha eklendi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere olan ilgi ve desteğinin aynı zamanda "küresel düzeyde barışa duyulan özlemin bir yansıması" olduğunu kaydeden Fidan, "Savaşın ilk gününden bu yana çözüm için çabalayan ülkemiz, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edecektir." mesajını paylaştı.

