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Politika

Bakan Göktaş: 28 Şubat'tan sonra bugün, tüm kadınlar için çok daha özgür bir Türkiye var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '28 Şubat'tan 28 yıl sonra bugün, tüm kadınlar için çok daha eşit, çok daha özgür bir Türkiye var. Ülkemizin bir daha böylesi karanlık günleri yaşamaması için kadınların kazanılmış tüm haklarını korumak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

28 Şubat 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: 28 Şubat'tan sonra bugün, tüm kadınlar için çok daha özgür bir Türkiye var
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından 28 Şubat darbesine ilişkin videolu bir mesaj yayınladı.

Bakan Göktaş, şu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

28 Şubat, milletimizin inancına, değerlerine ve iradesine vurulmak istenen bir prangaydı. Başta kadınlar olmak üzere toplumun büyük bir kesimi inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Genç kızlar, başörtüleri nedeniyle en temel hak olan eğitim haklarından mahrum bırakıldı.

Bugün, kadınların sesinin daha gür çıktığı, haklarının güvence altına alındığı bir Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile gerçeğe dönüştü.

Ülkemizin bir daha böylesi karanlık günleri yaşamaması için, kadınların kazanılmış tüm haklarını korumak için, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • 28 şubat

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