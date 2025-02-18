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Politika

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenen aileyle görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan depremzede çift ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı.

AA18 Şubat 2025 Salı 09:35 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenen aileyle görüştü
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Bakanlığın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masraflarını karşılayıp 14 Mayıs 2024'te evlenen 26 yaşındaki Oğuzcan ve 23 yaşındaki Şükriye Göz çifti, 1 Şubat'ta doğan oğullarına Alpaslan adını verdi.

İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede aileyle cep telefonundan görüntülü görüşme yapan Bakan Göktaş, tebriklerini iletti.

Göktaş, görüşmede şu ifadelerini kullandı:

"Bu zorlu sürecinizde, yuva kurma döneminizde yanınızda olduğumuz için ayrıca mutlu olduk. Sizi tebrik etmek istedik. İlk bebeğiniz doğduğu için destek de alacaksınız. 'Aile Yılı'nda güzel bir aile olarak hem Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmış hem de mutlu bir yuvaya kavuşmuş oldunuz. Biz de her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanıp bebek sahibi olan ilk çiftsiniz. Tekrardan tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah."

Göz çifti de Göktaş'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

- "DÜĞÜN ÖNCESİ ALDIĞIMIZ DESTEK BİZİ BİR NEBZE OLSUN RAHATLATTI"

Oğuzcan Göz, görüşmenin ardından gazetecilere, baba olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Projeden faydalandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Göz, "Düğün öncesi aldığımız destek bizi bir nebze olsun rahatlattı. Proje kapsamındaki eğitimde çocukların nasıl yetiştirileceği, olumsuz şeylerden uzak tutulacağına ilişkin bilgi verilmişti. Biz de şimdi bunu uyguluyoruz." dedi.

Göz, eşiyle birbirlerine yardımcı olduklarını belirterek, projeden ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Göktaş'a şükranlarını sunduğunu kaydetti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Aile ve Gençlik Fonu

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