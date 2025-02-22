Bakan Göktaş: Aileyi bir bütün olarak ele alan politikalar geliştiriyoruz

Göktaş, sosyal medya hesabından Sebilürreşad Sivil Toplum Buluşması'na katıldığını belirtti.

Buluşma kapsamında "Aile Konuşmaları" başlığında düzenlenen programa katkı sunanlara teşekkür eden Bakan Göktaş, en değerli hazine olan aile kurumunu tehditlerden korumak ve hak ettiği gibi yüceltmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kadınları, çocukları, yaşlıları kapsayan ve aileyi bir bütün olarak ele alan politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda farkındalığı artırmak ve aile alanındaki çalışmalarımızı zirveye taşımak amacıyla ilan ettiğimiz 'Aile Yılı' çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. 'Aile Konuşmaları' başlığında düzenlenen bu anlamlı programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki aileyi korumak, toplumu korumaktır."

