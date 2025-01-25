Bakan Göktaş: Bizim gücümüz, birlik beraberliğimizdir

İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi sunuldu.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kongrenin Tekirdağ'a ve partiye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin millete hizmet için çalıştığını ifade eden Göktaş, AK Parti'nin 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sosyal politikalar alanında da çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, "Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle bütün vatandaşlarımıza AK Parti kucak açtı."diye konuştu.

Göktaş, Tekirdağ'a çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettik. Kadınlarla, gençlerle, çocuklarımızla, engellilerimize yönelik 'Engelsiz Türkiye' vizyonumuzla çok büyük atılımlar hayata geçirdik. Huzurlu, güvenli bir Türkiye oluşturmak için hep beraber adımlar attık. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar hayata geçirdik. Devletimizin merhamet eli tüm vatandaşlarımıza ulaştı. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla her daim yol yürüdük ve bu minvalde hizmetlerimizi sunduk."

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Göktaş, güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, aile yılı kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdiklerini hatırlatarak, fonu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını, bir haftada Tekirdağ'da 293 başvuru olduğunu aktardı.

Çocukların dijital mecranın zararlarından korunması için de çalışmalar yaptıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Dikkat çektiğimiz bir diğer konu ise biliyorsunuz şu anda hepimiz dijital mecraları çok yakın kullanıyoruz. Hepimizin elinde birer telefon. Çocuklarımız da bu dijital mecranın belli başlı riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Biz çocuklarımızı güvenli bir ortama alabilmek için onları korumak adına da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bunlara yönelik de çalışmalarımız var. Cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlarla karşı karşıya kalabiliyor çocuklarımız."

Göktaş, hızlı yaşam tarzıyla beraber insanların giderek yalnızlaştığına dikkati çekerek aile yılının önemine değindi.

Türkiye'nin geleceği, kalkınması ve huzuru için büyük hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biliyorsunuz, bizim gücümüz genç ve dinamik nüfus yapımızdır. Bizim gücümüz, birlik beraberliğimizdir. Tüm dünyada olduğu gibi insanımız gitgide yalnızlaşıyor. O yüzden aile yılı bu kapsamda çok önemli. Türkiye'nin geleceği, kalkınması ve huzuru için büyük hassasiyetle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bizlere bu yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı da hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Büyük bir azimle, bu kutlu yolda ilerledik. Büyük AK Parti ailemizde, bu birlik beraberliğimize zarar verecek her türlü olaylara karşı da birbirimize kenetlenelim, özellikle bu dönemde bu birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var."

- "AK PARTİ DE İNSANA DEĞER VEREN ÖNEMLİ BİR DURUŞ VAR."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyledi.

Partilerinin her zaman halka hizmet için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yazıcı, "AK Parti'nin Cumhurbaşkanı önderliğinde önemli bir duruşu var. AK Parti için insan çok önemli. AK Parti de insana değer veren önemli bir duruş var. AK Parti milletin olduğu yerde duran bir partidir, millet neredeyse AK Parti de oradadır, herkesi kucaklayan bir partidir. AK Parti inanç değerleri, kültürel değerler konusunda hassas olan bir parti. AK Parti demokratik bir partidir. Muhafazakar ve demokrat kimliğe sahip partinin omurgası var. Bu omurga teşkilatlardır. Omurgamızı zinde tutmak, dik tutmak çok önemli." şeklinde konuştu.

Yazıcı, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, görev alan parti yöneticilerine başarılar diledi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş da kongrede birer konuşma yaptı.

