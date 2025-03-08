Bakan Göktaş: Bizleri gururlandıran başarılarıyla yükselen bir Türkiye var

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, kadınlar gününü yalnızca bir tarih olarak değil, yüzyıllardır süregelen bilgelik, azim ve kararlılığın güçlü bir sembolü olarak gördüklerini söyledi.

Göktaş, tarih boyunca kadınların üretkenlikleri, fedakarlıkları ve liderlik vasıflarıyla medeniyetin yükselişinde önemli roller üstlendiklerini, ecdadın mirasını ve evlatlarının emanetini koruyarak değerlerin yüceltilmesine öncülük ettiklerini ifade etti.

Kadınların ortak yönünün asla pes etmemek olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:



"Kadınların bu mücadele ruhu, aileleri güçlendiren, toplumu ileriye taşıyan ve gelecek nesillere ilham veren en büyük güç olmuştur. Bu ruh, sahip olduğu imkanlarla hayatın her alanında var olma iradesidir. Bu ruh, inanç ve değerlerinden asla taviz vermeyen tüm kadınların asaletidir. Bu ruh, türlü baskılara rağmen değerlerini koruyarak 28 Şubat'ın karanlık ikliminden güçlenerek çıkan inancın ifadesidir. Bu ruh, yasakçı ve vesayetçi zihniyete karşı sabrın, sebatın ve haksızlığa karşı durmanın değişmez sembolüdür. Ve bu ruh, Sayın Cumhurbaşkanım, sizin güçlü liderliğinizle kadınların her alanda söz sahibi olmasını mümkün kılmıştır. Kadınların, ülkemizin geleceğine yön vermesini sağlayan tarihi bir dönüşümün kapılarını ardına kadar açtınız."

Bugün de aynı mücadele ruhunun kendilerine, hakikat yolunda ilerleme ve daha adil bir gelecek inşa etme yolunda rehberlik ettiğini belirten Göktaş, fikirleri, emekleri ve eserleriyle ailelere, topluma, Türkiye'yi ihya eden kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

- "KADIN HAKLARI ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELERLE GÜVENCE ALTINA ALINDI"

Türkiye'nin son 23 yılında kadınların eşit hak, imkan ve fırsatlara sahip olmalarını sağlayan reformların altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının olduğunu hatırlatan Göktaş, Erdoğan'ın liderliğiyle kadın haklarının anayasal ve yasal düzenlemelerle güvence altına alındığını, kimliği ve inancı nedeniyle ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayan kadınların bugün karar mekanizmalarında söz sahibi olduğunu dile getirdi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın vizyoner duruşunun kadınlara ilham verdiğini, onları cesaretlendirerek etkin roller üstlenmelerine öncülük ettiğini vurguladı.

Kadınların, bilimde, sanatta, sporda, teknolojide, iş hayatında başarılarla dolu hikayeleriyle tüm dünyaya örnek olduklarını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Bugün, kadınlarıyla yükselen Türkiye, sizin eserinizdir. Açtığınız bu yolda, tüm gücümüzle ülkemizi kadınların emeği, özverisi ve kararlılığıyla yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, bu inançla geçen yıl Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladıklarını, eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım ile çevre ve iklim değişikliği alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsattı.

Kadın girişimcilerin iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için yeni projeler hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran, dayanışma temelli bir sistemle kadın kooperatiflerini güçlendirdiklerini anlattı.

- "KADIN İLE AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİREN ANLAYIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yenilikçi istihdam modelleriyle kadın istihdamını artırmak için sektörler arası işbirliklerini genişlettiklerini vurgulayan Göktaş, geleceğin meslekleri olan bilim, teknoloji, yapay zeka, enerji ve mühendislik alanlarında genç kızların yetkinliklerini geliştirmek üzere yeni programlar başlattıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 Aile Yılı'nda kadını ve tüm aile bireylerini koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki kadın ile aileyi karşı karşıya getiren anlayışı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Aile Yılı'nda da kadınları güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi ile yeni bir dönemi daha başlatıyoruz. Bu genelge ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulumuzu kuruyoruz. Kurulumuz ile kadının güçlenmesine yönelik tüm plan ve politikaları merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun."

- "EVLATLARIMIZA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye topraklarının her daim kadının el emeğiyle bereketlendiğini, alın teriyle, göz nuruyla, fedakarlıkla vatan olduğunu söyleyen Göktaş, "Ürettiği katma değerle yükselen bir Türkiye var. Bilimde, sanatta, sporda bizleri gururlandıran başarılarıyla yükselen bir Türkiye var. Gazzeli kadınlar başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumun ve mağdurun sesi, sözü olmasıyla yükselen bir Türkiye var. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kadınlarıyla yükselen Türkiye'yi hep birlikte daha ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekleyen Göktaş, "Sizden aldığımız ilhamla, kadının emeğiyle örülmüş bu eşsiz mirasa sahip çıkacağız. Evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.