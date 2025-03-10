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Politika

Bakan Göktaş, BM'deki Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 21:33 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, BM'deki Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katıldı
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Göktaş, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye'yi temsil ediyor.

Kadın hakları konusunda dönüm noktası kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun uygulanması ile Genel Kurul'un 23. Özel Oturumu'nun sonuçlarının gözden geçirileceği toplantı bugün başladı.

Bakan Göktaş'ın da konuşacağı toplantıya dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Toplantı kapsamında BM Genel Merkezi'nde çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile bir araya geldi.

Görüşmede, kadın ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Amar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması çalışmalarındaki başarılardan dolayı Göktaş'ı tebrik ederken, bu konularda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediğini dile getirdi.

Görüşmede, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili Gamze Taşcıer ile Komisyon üyesi Çiğdem Koncagül de yer aldı.

-1946 YILINDAN BERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla, Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kuruldu.

BM'nin en önemli organlarından Kadının Statüsü Komisyonu, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için küresel düzeyde çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.

Her yıl mart ayında, 3 günü üst düzey katılım, diğer günler teknik çalışmalar ve müzakereler olmak üzere 10 günlük süre zarfında gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında, UN Women tarafından davet edilen tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yüzlerce katılımcı yer alıyor.

  • BM Genel Merkezi
  • Kadının Statüsü Komisyonu
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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