Bakan Göktaş: Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız

Bakan Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu"na katıldı.

Kurulda ele aldıkları her konunun engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmasına vesile olduğunu belirten Göktaş, bu toplantılarda engelli vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini titizlikle ele aldıklarını ve gösterdikleri gayretlerin öneminin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Önceki toplantıda Kapsayıcı Eğitim ve Ekonomik Güvence alt çalışma gruplarının birer rapor hazırlamasını ve sunmasını kararlaştırdıklarını anımsatan Göktaş, Kapsayıcı Eğitim Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların çalışmalara aktif katılımının önemli olduğunu, ayrıca Ekonomik Güvence Çalışma Grubu'nun aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü kaydetti.

Kamu kurumlarında engelli haklarına ilişkin eğitimler düzenlenmesini karara bağladıklarını hatırlatan Göktaş, "Bu yıl ayrıca ÖSYM Bilim Kurulu işbirliğinde E-KPSS mevzuatının ve uygulamasının engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygunluğunu gözden geçirmek ve güncellemek için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Toplumun değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak her konuda olduğu gibi istihdam konusunda da yeni çözümlere ve yeniliklere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu noktada önümüzdeki dönemde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'mızın ikincisinin hazırlıklarına başlayacağımızın da bilgisini paylaşmak isterim. Bu kapsamda Ekonomik Güvence politika alanındaki faaliyetlerin oluşturulması amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Bu çalıştaylarda özellikle engelli bireylerin istihdamına ilişkin tüm hususları etraflıca ele alacağız ve ikincisini açıklayacağımız eylem planımızda engelli bireylerin iş gücüne etkin katılımını artıracak politikaların içermesini hedefliyoruz. Yeni çözümlerimizin yer alacağı eylem planımızla buna ilişkin eğitimlerimizi, farkındalık çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

- "DİJİTAL ORTAMLARININ ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Göktaş, bugün ele alacakları bir diğer konunun da kamu kurumlarının internet sayfalarının erişilebilirliğinin artırılması olduğunu bildirdi.

Dünyada bilgi ve iletişim ihtiyacının karşılanabilmesi için dijital erişilebilirliğin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu aktaran Göktaş, bu konuda Bakanlık olarak üniversite ve belediyelerin bilgi teknolojileri birimlerinde görev yapan teknik personele yönelik "Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimleri" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayrıca aynı eğitim programını yine üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının basın biriminde çalışan personeli için de düzenlediklerinin altını çizen Göktaş, "e-Devlet kapısı ve KADES uygulamalarının erişilebilirliğinin sağlanmasına ilişkin TÜRKSAT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teknik destek sağladık. Dijital ortamlarının erişilebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bakanlığımızın web sayfasına 'erişilebilirlik menüsü' ekleyerek sayfayı görme veya işitme gibi farklı engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere güncelledik." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki çabaların yasal bir zemine oturması için gerekli düzenlemelerin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu genelgenin önümüzdeki yıl yayımlanacağının müjdesini vermişti. Genelgenin 2025'in ilk aylarında yayımlanması için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Hem genelgenin yayımlanmasında ve uygulanmasında hem de engelli bireyler için yürüteceğimiz çalışmalarda her zaman olduğu gibi işbirliğimizin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim."

