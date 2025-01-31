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Politika

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 130. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'nin 130. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 130. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darülaceze'nin, ecdadın insanlığa armağan ettiği vakıf kültürünün en güzel örneklerinden olduğunu ifade etti.

Darülaceze'nin 1895'ten bu yana hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerine kucak açtığını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'miz 130 yaşında. Bu güzide kurum, yalnızca bir bakım merkezi değil, aynı zamanda iyiliğin, dayanışmanın ve insanlığa hizmetin simgesi olmuştur. Nice hayatlara dokunan Darülaceze, asırlık çınar misali köklerini geçmişten alıp geleceğe umut taşımaya devam ediyor. Kuruluşunda emeği geçen ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Darülaceze'mize nice yıllar diliyorum."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Darülaceze

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