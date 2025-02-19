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Politika

Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara 1,4 milyar lira aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını bildirdi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara 1,4 milyar lira aktarıldı
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Göktaş, "Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Mahinur Özdemir Göktaş

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