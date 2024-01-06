İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Göktaş: Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz
Politika

Bakan Göktaş: Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İnşallah gelecek nesillerimiz için de güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz. Onların (şehitlerin) aziz hatırasına sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Bakan Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'nde yapılan kardan şehit heykellerinin açılışında, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Hem bugün hem de gelecek nesiller için bu mirası aktarmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Onlar için neler yapsak azdır. Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dönümü bizler için çok anlamlı. Bu vesileyle karlı soğuk günde canlarını ülkemiz ve vatanımız için feda eden bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesillerimiz için de güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz. Onların (şehitlerin) aziz hatırasına sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katılımcılarla kurdele keserek heykellerin açılışını yaptı, ardından heykellere karanfil bıraktı.

Açılışta, Türk Hava Kurumu görevlileri paramotorlarla Türk bayrağı ve Atatürk posterini açarak gösteri uçuşu yaptı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • sarıkamış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.