Bakan Göktaş: Her alanda varlığımızı güçlü şekilde gösteriyoruz

Göktaş, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sivas Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Sivas'a ilk kez geldiğini, ayrı heyecan ve mutluluk yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin milletin, mazlumun ve mağdurun her daim yanında olduğunu belirten Göktaş, "Biz sadece parti değiliz. Umudun, istikrarın, büyümenin partisiyiz ve kalkınmanın teminatıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda devrim niteliğinde hizmetleri hayata geçirdiklerinden bahseden Göktaş, bunları yaparken her daim AK kadınların yanlarında olduğunu ifade etti.

Göktaş, özellikle sosyal politikalarda, kadın hakları, aile, çocuk, engelliler, şehit aileleri ve gaziler konusunda çok önemli reformları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bakanlığın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Göktaş, 545 bin aileye evde bakım maaşı bağladıklarına dikkati çekti.

Bu büyük yürüyüşü güçlü ve başarılı kılanların AK kadınlar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Sizlerin azmi, inancı, bu kutlu davayı daha da güçlendiriyor. Kadınlar için de devrim niteliğinde değişiklikler hayata geçirdik. Bugün kadınlar her alanda daha güçlü. Türkiye'de bir dönem kadınlar okullardan alıkonuldu, üniversiteye gidemediler, iş hayatına katılamadılar." dedi.

- "İŞ HAYATINDA KADINLARIN DAHA FAZLA YER ALMASINI SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, bunun ailenin her bir bireyinin güçlendirilmesi adına çok önemli olduğunu kaydetti.

TBMM'de kadın temsil oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükseldiğini ve bunu AK Parti'nin yaptığını belirten Göktaş, "Sadece okumak isteyen kız çocuklarının değil, siyasette ve karar alma mekanizmalarında kadınların güçlü şekilde var olmasını sağladık, seslerini duyduk ve yollarını açtık. İş hayatında kadınların daha fazla yer almasını sağladık." diye konuştu.

Göktaş, şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı hep birlikte mücadele ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin geleceğini kadınlarla inşa ettiklerini ifade etti.

AK kadınların olduğu yerde umut ve değişimin olduğunu söyleyen Göktaş, yapılan devrimlerle tüm kadınların eşit olduğunu aktardı.

- "HER ALANDA VARLIĞIMIZI GÜÇLÜ ŞEKİLDE GÖSTERİYORUZ"

Kadınların her alanda güçlendiğini vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Eğitimde, sağlıkta ve toplumun her yerinde her kadın artık eşit şekilde yer alıyor. Türkiye'de artık başörtülü milletvekili, bakan, rektör, doktor, mühendis, hakim, savcı ve polis var. Cumhurbaşkanımız 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediğinde başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlarımız eşit oldu. Gerçek devrim, gerçek değişim işte budur. Bu vesayet sistemiyle Cumhurbaşkanımız mücadele etti. Bizler her alanda varlığımızı güçlü şekilde gösteriyoruz. Kadınlar ailelerinde de güçlü olabilirler, kadınları biz hayatın her alanında güçlendirdik."

Göktaş, kadının güçlü olduğu yerde ailenin güçlü olduğuna işaret ederek, çocukların da bu sayede geleceğe güvenle baktığını söyledi.

- "Sosyal medya kontrolüne yönelik önemli çalışmaları başlattık"

"Aile Yılı"nda birçok reformu hayata geçirdiklerine değinen Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere destek olduklarını dile getirdi.

Göktaş, dijital çağda yaşanıldığından dolayı çocukların her birinin elinde tablet ve telefon olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı göremediğimiz bir dünyayla karşı karşıya bırakıyoruz. Dolayısıyla bizler de 16 yaş altında özellikle sosyal medya kontrolüne yönelik önemli çalışmaları başlattık. İnşallah gençlerimizi korumak, ailelerimizi desteklemek adına da dijital bağımlılıkla ilgili çok önemli çalışmaları meclisimizde hayata geçireceğiz. Kadınların hayatın her alanında daha aktif, daha güçlü rol almalarını sağlayacağız."

Göktaş, Sivas'ın Gemerek ilçesine Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

- AK PARTİ'Lİ GÜLER: "TÜRKİYE 10 KAT GELİŞİM GÖSTERMİŞTİR"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise davanın bir emanet olduğunu asla unutmayacaklarını söyledi.

Güler, önceki yıllarla AK Parti döneminin kıyaslanamayacak ölçüde olduğunu belirterek, "80 yıldır yapılanlarla son 22 yıldır yapılanlar kıyaslanabilecek ölçüde değil. Türkiye 10 kat gelişim göstermiş ve başka mesafeye ulaşmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Ayşegül Hatip, Göktaş'a hediye verdi.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile partililer katıldı.