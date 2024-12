Bakan Göktaş: Kadın girişimciliğini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz

Bakan Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı"nda yaptığı konuşmada, güçlü devletlerin, toplumun her bir ferdinin eşit hak ve hürriyetlere sahip olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Bu inançla, 90 yıl önce bugün kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin, Türkiye'nin daha sağlam bir temel üzerinde yükselmesini sağladığını vurgulayan Göktaş, 5 Aralık'ın, kadınların hem bireysel hem de toplumsal olarak güçlenmesine kapı aralayan bir tarih olduğunu söyledi.

Türk kadınının, Milli Mücadele'de gösterdiği cesaret ve fedakarlığın ardından bu hakla birlikte eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha etkin bir noktaya ulaştığını dile getiren Göktaş, "Kadınlar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve yükselişinin de başat aktörleri oldu. Bilimden sanata, eğitimden spora, girişimcilikten siyasete kadar her alanda büyük başarı hikayeleri yazdılar, yazmaya da devam ediyorlar." diye konuştu.

Göktaş, 90 yıl sonra bugün gelinen noktada, demokrasi tarihi için iftihar edilecek yollar katedildiğini belirtti.

Türkiye'de kadınların, eğitim, çalışma hayatı ve sosyal yaşama katılım gibi temel hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerle mücadelesini herkesin hatırladığını ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başörtüsü nedeniyle birçok kadının eğitim, istihdam ve temsiliyetten uzaklaştırıldığı bir dönemi, çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşadık. Bu anlamda, özellikle son 23 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınların temsil ve katılımlarının önündeki tüm engelleri aştık. Kadınların her alanda söz sahibi olduğu ve aktif rol aldığı bir Türkiye'yi inşa ettik. Bu anlayışla, her bir kadının hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladık. Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda, kadın erkek eşitliğini gözeten, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri hayata geçirdik."

- "KADINI GÜÇLÜ KILACAK HER SOMUT ADIM, ÜLKEMİZİN GÜÇLENMESİ DEMEK"

Bakan Göktaş, siyasi temsil oranını yükseltmek, kadın girişimciliğini desteklemek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için pek çok reform gerçekleştirdiklerini anlatarak, kadın milletvekili oranının yüzde 20'lere ulaştığını ancak bu sayıyı yeterli görmediklerini söyledi.

2023'te, kadın öğretim görevlisi oranının yüzde 51,6'ya, kamuda çalışan kadın oranının yüzde 42,66'ya ulaştığını bildiren Göktaş, kadın büyükelçi oranının yüzde 27,3 olduğunu; kadın istihdam oranının yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranının ise yüzde 37,4'e yükseldiğini belirtti.

Kız çocuklarının okullaşma oranı artırılarak geleceğin başarılı kadınlarının yetiştirilmeye devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Çünkü toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkündür. Bu anlamda kadınların, tüm alanlarında temsil ve katılımının artması, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak tutulması elzemdir. Kadını güçlü kılacak her somut adım, ülkemizin güçlenmesi demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir." dedi.

- "TÜRKİYE, OECD'DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇELEMEYİ UYGULAYAN 23 ÜLKE ARASINDA"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, attıkları her adımda, hayata geçirdikleri her politikada en kıymetli yol haritalarının eylem planları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm eylem planlarımızı, kadın ve çocukların güçlendirilmesi, toplumun refahının artırılmasını destekleyen bir anlayışla şekillendirdik. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla kadın girişimciliğini artırmak, karar alma mekanizmalarındaki temsilini yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamada en etkili araçlardan birinin, eşitliğe duyarlı bütçeleme olduğuna inanıyoruz. Bugün Türkiye, OECD ülkeleri arasında kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer alıyor. Bu projeyle eşitliğe duyarlı kamu politikaları ve bütçe süreçlerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kadınların dijital okuryazarlık ve teknoloji becerilerinin artırılmasının, hem bireysel hem de toplumsal ilerleme açısından büyük bir önem arz ettiğine inandıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda özellikle mühendis kızlarla ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlara destek olmak için projeler yürüttüklerini bildirdi.

Kadın girişimcileri ve kooperatiflerini güçlendirmek için üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerine destek olduklarına da değinen Göktaş, tüm imkanları, kadınların güçlenmesi için seferber ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini söyledi.

"Biz kadınlarıyla güçlü bir milletiz." diyen Göktaş, her daim kadınların gücüne inanan, kadının sözüne önem veren, toplumun her alanında varlık göstermesini destekleyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını vurguladı.

Sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşayan kadınların sesi olduklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Filistin halkının, özellikle kadın ve çocukların haklarını savunan ve daha adil bir dünya için mücadele eden bir milletiz. Bu konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistinli kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda kadınların her alanda daha etkin olmaları büyük Türkiye yürüyüşümüze ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli değerlerden biridir. 'Kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.' sözleriyle gücümüze güç katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygularla, sözlerime son verirken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kadın hakları mücadelesinin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."