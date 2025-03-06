Bakan Göktaş: Kadınların daha fazla söz sahibi olduğu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye demektir

Bakan Göktaş, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın emeğinin ekonominin ve toplumsal gelişmenin bel kemiği olduğunu söyledi.

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımının, ülkelerin refahını hızlandırdığını vurgulayan Göktaş, kadınların ekonomiye dahil olmasının aynı zamanda gelir dağılımının iyileşmesine ve yoksulluğun azalmasına da katkı sağladığını belirtti.

Göktaş, nüfusun yarısını oluşturan kadınları üretimin dışında tutmanın, bir ülkenin potansiyelinin yarısını kullanamamak anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla kadın istihdam oranını yüzde 31,8'e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 36,3'e yükselttik. 2028'in sonuna kadar kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak ve her alanda fırsat eşitliğini sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların iş hayatında, eğitimde ve liderlik pozisyonlarında daha aktif rol almalarını destekleyen devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' ifadesinin eklenmesi, kadın haklarının güvence altına alınması yönünde atılan önemli bir adımdır. Aynı zamanda temel kanunlarda yapılan düzenlemelerle, pozitif ayrımcılık desteklenmiştir. Doğum yapan kadınlar için izin, sigorta ve emeklilik alanlarında kapsamlı ve yenilikçi haklar tanındı. En önemlisi, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesiyle başörtüsü yasağı kaldırılarak, kadınların eğitim, iş hayatı ve siyasete tam ve eşit katılımı sağlandı. Kadınlar, bu kararlı duruşla hayatın her alanında güçlü ve etkili birer aktör olarak yer alıyorlar."

- "KADINLARIN DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR TÜRKİYE, DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DEMEKTİR"

Dünyadaki bütün mazlum kadınların sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, bu kapsamda Gazzeli kadınlar ve çocuklar için mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde, kadınları elde ettikleri tüm kazanımlarla güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek oluyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve istihdamı teşvik etmek için mevzuat iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerinin e-ticaret ile markalarını daha geniş kitlelere tanıtarak yerel pazarlardan global pazarlara adım atmalarına destek oluyoruz. Kadınların, her alanda desteklendiği bir Türkiye için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bir kadın güçlenirse, aile de güçlenir, toplumun her ferdi de güçlenir. Kadınların daha fazla söz sahibi olduğu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye demektir."

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın, kadını ve aileyi güçlendiren politikaların hayata geçtiği bir yıl olması için çalışmalarına hız kazandırdıklarını ancak günümüzde aile kurumunun risk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tüketime dayalı yaşam biçimleriyle beraber insanların giderek yalnızlaştığına dikkati çeken Göktaş, "Gelişen teknolojilerle, aile bireyleri arasındaki iletişim azalıyor, dijital bağımlılık artıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor, aile bağları zayıflıyor. Bugün küresel boyutta çocuklarımız başta olmak üzere aile yapımızı ve değerlerini hedef alan cinsiyetsizleştirme dayatmalarıyla karşı karşıyayız. Bu zararlı akım ve alışkanlıklar tüm aile bireylerini olumsuz etkiliyor. Aile ve toplum arasında çok güçlü bir ilişki var. Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak demek aynı zamanda toplumu korumak demek." değerlendirmesinde bulundu.

- "KADINLAR İÇİN ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİ AKTİF HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Göktaş, aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, hazırladıkları "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı geçen yıl Uluslararası Aile Günü'nde açıkladıklarını anımsattı.

Kadını ve aileyi birbirinin karşıtı gibi konumlandıran görüşler olduğuna işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileyi korumanın ve güçlendirmenin kadınların haklarını savunmaya yönelik bir tehdit olarak algılayanlar var. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Aksine biz, aileyi ve kadını, birbirini güçlendiren, birbirine güç veren, toplumumuzun iki temel unsuru olarak görüyoruz. Kadınların güçlenmesi aynı zamanda hem toplumun hem ailelerin güçlenmesi demektir.

Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bakım modellerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz."

Göktaş, pek çok meslek dalında kadınların artık ön saflarda olduğunu vurgulayarak, "İşletmeleri yöneten, fabrikalarda üretimi sırtlayan, okullarda genç beyinler yetiştiren, teknolojiye yön veren kadınlar var. Kadınlar, fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini defalarca kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

- "KADINLARIN HER ALANDA EŞİT VE ADİL BİR ÇALIŞMA HAYATINA SAHİP OLMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da kadın emekçilerin her alanda geri kaldığını vurgulayarak, kadınların her alanda eşit ve adil bir çalışma hayatına sahip olması için mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin uygulanmasını talep ederek, "C190'ın Türkiye tarafından onaylanmasını ısrarla istiyoruz. C190 ILO'nun 100. yılında gerçekten dünya çapında ilk kez çalışanlar için ve çalışanların hem taciz hem de şiddete karşı korunması için tarihi bir sözleşme. Bu sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanması Türkiye'ye yakışan bir tutum olacaktır." açıklamasında bulundu.

Arslan, ayrıca kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların kreş ihtiyaçlarının karşılanamadığı ve süt izinleri başta olmak üzere doğum yardımının yeterli olmadığını söyledi.



Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da tebrik mesajları gönderdi.