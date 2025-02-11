Bakan Göktaş: Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz

Bakan Göktaş, mühendislik alanında kadın temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında, 2015 yılından bu yana devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin İstanbul'daki 3. Faz Protokol Anlaşması imza törenine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, genç kızların 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Genç kızları bilim ve teknoloji alanında destekledikleri Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni daha ileri taşıyacak bir adımı hep birlikte attıklarını anlatan Göktaş, "Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da da hayata geçirilen bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor. Bu vesileyle kız mühendislerin hayallerini destekleyen ve onlara eşit fırsatlar sunan Limak Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Göktaş, toplumun 5.0 olarak adlandırıldığı yeni düzende, her ülkenin endüstri ve sosyal hayatının hızlı şekilde dönüştüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Yapay zeka, büyük veri, robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojilerle gerçekleşen bu dönüşüm, geleceğin yeni mesleklerini ortaya çıkarıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Otomasyon ve dijital teknolojiler, iş içeriklerini, çalışma şekillerini ve başarı yetkinliklerini sürekli değiştiriyor. Bu dönüşüm, bireylerin yeni beceriler edinmesini, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemesini ve değişen iş dünyasına uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak ise önemli sorumluluktur."

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'yle genç kızların bu meslek dallarında güçlü birer rol model olmalarını hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, "Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Her biri bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü roller üstlenerek yarının parlak liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olacak, dünyaya yön verecekler. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitimi için yapılan her yatırımı, hem onların hem de ülkemizin geleceğine yapılan değerli yatırım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "KIZ ÇOCUKLARININ HER ALANDA EŞİT İMKANLARA SAHİP OLMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Göktaş, son verilere göre üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'sinin kadın, STEM alanlarında mezun olanların ise sadece yüzde 34,4'ünün kadın olduğunu söyledi.

Tüm işlerin yüzde 95'inin dijitalleştiği bir dünyada, kadınların ve kız çocuklarının bu alandaki varlığının desteklenmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere, STEM alanlarında kadınların ve genç kızların eğitim ve istihdamını artırmak temel amacımızdır. Ayrıca Bakanlığımızın Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da kadınların ve kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji ve dijital dönüşüme uyumlu beceriler kazanmasını, temel önceliklerimiz arasında belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kız çocuklarının her alanda eşit imkanlara sahip olmaları için çalışmalar yürütüyoruz."

Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin de bu konuda büyük hassasiyetle yürüttükleri bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Projeyle bugüne kadar 37 ilde 68 üniversitede 1546 genç kız mühendis adayına, 40 ilde 125 okulda ise 54 bin kişiye ulaşıldığını belirterek, şunları paylaştı:

"Mezun olan 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sunuldu. Proje kapsamında burs desteğinin yanı sıra staj ve istihdam imkanı, dil başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Ayrıca başarılı kadın mühendisler, yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak girişimcilik fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Yani bu projeyle sadece mühendislik eğitimi alan genç kızların mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda onların özgüvenle gelişimlerine destek sağlıyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney protokolü imzaladı.



Program, aile fotoğrafı çekimiyle son buldu. Bakan Göktaş, Mısır'da yaşayan ve kendisini görmek için İstanbul'a gelen Klinik Psikolog Kübra Çavğa ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmza törenine, projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentörler ve paydaş şirketlerin temsilcileri de katıldı.

