Bakan Göktaş: Kurumsal bakım hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bakım merkezindeki yaşlılarla uzun süre sohbet eden Bakan Göktaş, taleplerini dinledi. Sahne gösterilerinin ardından yaşlı vatandaşlarla birlikte pasta kesen Bakan Göktaş huzurevi sakinleri ile fotoğraf çekildi.

"SİZLERE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAM SAĞLAMAK BİZİM İÇİN KUTSAL BİR GÖREV"

Düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değerli büyüklerim kurumsal bakım hizmetlerine biz çok büyük önem veriyoruz. Sizlerden almış olduğumuz geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimizle yaşlı bakım merkezlerimizle büyüklerimize ulaşıyoruz. Sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılarımıza kalite standartları çerçevesinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için çalışıyoruz. Sizlere güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak bizim için kutsal bir görev. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.