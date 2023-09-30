İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Göktaş: Kurumsal bakım hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz
Politika

Bakan Göktaş: Kurumsal bakım hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Değerli büyüklerim kurumsal bakım hizmetlerine biz çok büyük önem veriyoruz. Sizlerden almış olduğumuz geri dönüşler bizim için çok kıymetli.' dedi.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Kurumsal bakım hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Bakım merkezindeki yaşlılarla uzun süre sohbet eden Bakan Göktaş, taleplerini dinledi. Sahne gösterilerinin ardından yaşlı vatandaşlarla birlikte pasta kesen Bakan Göktaş huzurevi sakinleri ile fotoğraf çekildi.

"SİZLERE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAM SAĞLAMAK BİZİM İÇİN KUTSAL BİR GÖREV"

Düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değerli büyüklerim kurumsal bakım hizmetlerine biz çok büyük önem veriyoruz. Sizlerden almış olduğumuz geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimizle yaşlı bakım merkezlerimizle büyüklerimize ulaşıyoruz. Sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılarımıza kalite standartları çerçevesinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için çalışıyoruz. Sizlere güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak bizim için kutsal bir görev. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Yaşlılar Günü
  • Maltepe Huzurevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.