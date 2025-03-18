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Politika

Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

AA18 Mart 2025 Salı 06:47 - Güncelleme:
Bakan Göktaş öğrencilerle sahur yaptı
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Bakan Göktaş, yurtta kalan öğrencilerin sahur sofrasına konuk oldu.

Yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Göktaş, öğrencilerle sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

Öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunan Göktaş, "Aile Yılı" çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Gençlerle sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi." ifadelerini kullandı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • sahur

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