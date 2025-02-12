Bakan Göktaş, Paris'e gidecek

Bakan Göktaş, 14 Şubat'ta Paris'teki OECD Merkezi'nde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

İlk kez düzenlenecek OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığında, Belçika, Kanada ve İrlanda'nın başkan yardımcılığında, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla gerçekleştirilecek.

Genel ve ara olmak üzere iki oturumdan oluşacak toplantıya, OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak.

İlk toplantının genel oturumunda söz alacak olan Göktaş, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir konuşma yapacak.

Bakan Göktaş, konuşmasında, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, ailenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları konusunda yürütülecek çalışmalara dikkati çekecek, doğum oranlarındaki azalmanın getirdiği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Göktaş, toplantının "Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon" başlıklı ara oturumunda da bir konuşma yapacak.

Konuşmasında, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirecek olan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıklarıyla mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalarla, 16 yaş altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunacak.

Bakan Göktaş ayrıca, katılımcı bakanlarla çalışma öğle yemeğinde bir araya gelerek, Türkiye'nin sosyal yatırım programlarına ilişkin mevkidaşlarını bilgilendirecek ve OECD Genel Merkezi'nde bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak.

- BAKAN GÖKTAŞ, FRANSA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARIYLA BULUŞACAK

Göktaş, Paris ziyareti kapsamında Başkonsolosluk binasında Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.

Burada düzenlenecek buluşmada Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde yürütülecek çalışmalar konusunda gurbetçi vatandaşlara bilgi verecek.