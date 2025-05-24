Bakan Göktaş: Politikalarımıza aileyi merkeze alarak ancak başarılı olabiliriz

Bakanlığın ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Göktaş, foruma ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte Bakanlık olarak yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda "Ailemiz istikbalimiz" diyerek, bunu merkeze alan bir konuşma yaptığını, Erdoğan'ın aileye dikkati çeken tek lider olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 79. BM Genel Kurulu'nda da "Ailemiz geleceğimiz" sözleriyle bu konuya tekrar vurgu yaptığını kaydeden Göktaş, "Bizler de gerek ülke bazında gerek uluslararası boyutta aktif bir şekilde aile diplomasisi gerçekleştirdik, ülkemiz bazında aileye yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bir yandan kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ailenin bütün bireylerini ilgilendiren çalışmalarımızı hızlandırırken diğer yandan sağlıklı ve güçlü aileleri desteklemek ve onlara yönelik politikalarımıza güç kazandırmak adına çalışmalar yürüttük. Aile Şuramızı gerçekleştirdik, akabinde 15 Mayıs 2024'te, '2024-2028 Aile Eylem Planı'mızı hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı"nı hayata geçirmeleriyle beraber Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Nüfus Politikaları Kurulunu oluşturduklarını dile getirdi.

- "BÜTÜN ÜLKELERİN GELECEĞE YÖNELİK BENZER KAYGILARI VAR"

"Aile Yılı"nın önemini anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bazında doğurganlığın azalması, yaşlı nüfus oranımızın artmasıyla beraber toplumların ve bütün ülkelerin geleceğe yönelik benzer kaygıları var. Doğurganlık oranının azalması ülkemizde tarihin en düşük noktası olan 1,48'e gerilemiş, yaşlı nüfusumuz 10,6'ya gelmiş durumda. Bu da şunu gösteriyor: Önümüzdeki dönemde ülkelerde çocuk sayısı azalırken okulların kapanıp belki de huzurevine dönüşme ihtimali çok yüksek. Bazı ülkeler maalesef buna döndü. Bu konuda çok geç önlemler alındı. Türkiye olarak genç ve dinamik nüfus yapısına sahibiz. Hala genç sayıdayız, ülke yaş ortalamamız 34. Ancak bizler de eğer bugünden önlem almazsak önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Batı ülkeleri bu konuyla çok uzun yıllardır mücadele etmişken bizler de çok hızlı bir şekilde önlem almak zorundayız."

Bakan Göktaş, forumda aile ile nüfus konusu ve ailenin karşı karşıya kaldığı baskılara dikkati çekildiğini söyledi.

Toplam 26 ülkeden bakan seviyesinde katılım sağlanan, STK'ler, akademisyenler ve bilim insanlarının kürsü konuşması, açık oturumlar ve panellerde bir araya geldiği forumda "dijitalleşme çağında aile olmak", "aile dostu şehir konsepti", "ailelerin cinsiyetsizleştirme gibi karşı karşıya kaldığı riskler" konularının ele alındığını kaydeden Göktaş, "Bu forum şunu ortaya koydu: Bütün ülkelerde kaygılar benzer ancak tek başımıza bu konuyla mücadele etmemiz çok çok zor. Birbirimizin tecrübesinden öğrenerek, bu konudaki hassasiyetimizi sadece ülkede değil uluslararası boyuta taşımak ve birlikte hareket etmek, önlem almak çok değerli. Farklı bakanlıklardan çok büyük teveccüh gördük. Biz de çok yoğun bir şekilde aile diplomasisi yürütüyoruz. Özellikle yaptığımız çalışmaları farklı ülkelerle paylaşma imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Forumda, Türkiye'nin de yer aldığı Bakanlar Oturumu'nun yapıldığını aktaran Göktaş, "Orada da farklı görüşlerle karşı karşıya kaldık ama şunu gördük ki dünyanın neresinde olursanız olun, aile bizim en temel yapı taşımız ve onu korumak, desteklemek çok değerli. Özellikle kriz dönemlerinde aileleri korumamız lazım. Toplumların en temel yapı taşı ailedir. Aile bizim geleceğimiz, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Aileyi her türlü riskten ve tehditten korumak bizlerin temel görevi." dedi.

Göktaş, forumun kapanış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güçlü mesajlar verdiğini anlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle aile konusuna ülke olarak önderlik edebileceğimizi, öncülük edebileceğimizi ve bu politikayı uluslararası boyutu taşımayı sürdüreceğimizi, aile ve nüfus konusunun sadece bir yıla sığdırılamayacağını söyledi." diyen Göktaş, nüfus konusunun uzun vadeli politikalar gerektirdiğini dile getirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile ve Nüfus 10 Yılı"nı ilan etmesiyle aile ve nüfus odaklı çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini, "Aile Yılı"nda bir yandan farkındalık oluştururken diğer yandan ekonomik desteklerin yanı sıra eğitim programlarıyla bütün Türkiye'de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ocak ayından bu yana 4 bin 200'den fazla etkinlik düzenlediklerine dikkati çeken Göktaş, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde ülke genelinde aile yürüyüşleri ve festivalleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Göktaş, ailenin aslında bir ekosistemi barındırdığını, sadece evde düşünülen bir yapı olarak görülmemesi gerektiğine işaret ederek, "Aile, hem eğitim hem istihdam hayatında. Bu yüzden ev ve iş yaşam dengesinden bahsettiğimizde esnek ve uzaktan çalışma modelleri de aslında ailelere yönelik bir çalışma modeli." diye konuştu.

Ailelerin her türlü taleplerini de dinlediklerinin altını çizen Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda eğitim, istihdam, sağlık ve aslında hayatımızın bütün alanlarını, aile dostu şehirler konseptiyle beraber, aile dostu ulaşım gibi ekosistem etrafında inşa etmeyi sürdürmemiz lazım. Bütün politikalarımızı aile ve nüfusu merkeze alarak inşa edebilirsek ancak başarılı olabiliriz. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

- "AİLE VE NÜFUS ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, 13 Ocak'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buraya başvuran genç çift sayımız 110 bini aştı, bu 220 bin gence tekabül ediyor. Bugüne kadar hak sahibi gencimiz 40 bin. Sadece ekonomik bir destek sağlamıyoruz aynı zamanda belli başlı firmalarla, indirim programlarını hayata geçirdik. Bu da gençlerimizi motive ediyor. Aslında evlilik yolunda onların yanında olmayı sürdürmeliyiz, onların yanında olmalıyız. Bizler de bu yolculukta her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Doğum yardım programımızı da güncelledik. Bugün Cumhurbaşkanımız çok güzel bir müjde de verdi. Doğum ödemelerinin 28 Mayıs'ta toplu olarak hesaplara yatacağı müjdesini verdi. Bu programa başvuran bütün vatandaşlarımıza ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde de aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."