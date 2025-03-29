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Politika

Bakan Göktaş, Rümeysa Öztürk'ün babası ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası ile telefonda görüştü.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Rümeysa Öztürk'ün babası ile görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Göktaş, ABD'de doktora eğitimi gören ve 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün babasını aradı.

Görüşmede Bakan Göktaş'ın, Öztürk'ün, Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükselttiği için gözaltına alınması, eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Bakan Göktaş'ın, Türkiye olarak konunun yakından takipçisi olduklarını aktardığı görüşmede baba Öztürk'ün de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Rümeysa Öztürk

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