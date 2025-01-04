İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Göktaş ''Sarıkamış Ekspresi''ni karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri için Ankara'dan Kars'a 'Sarıkamış Ekspresi' ile gelen gençleri karşıladı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
Bakan Göktaş ''Sarıkamış Ekspresi''ni karşıladı
ABONE OL

Ankara'dan yaklaşık 27 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış Tren Garı'na ulaşan treni karşılayan Göktaş, bazı gençlere çiçek takdim etti.

Bakan Göktaş, burada yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı vesilesiyle ecdat yadigarı topraklarda bir arada olduklarını belirterek, "Bugün Türkiye'den ve yurt dışından ayrıca Bakanlığımızın çeşitli hizmet gruplarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik." dedi.

- "ÇOK GURURLU VE HEYECANLIYIZ"

Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a birçok gencin ilk defa geldiğini dile getiren Göktaş, "Evlatlarımızın bir çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi, onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de kahramanlıklarını aktarmak üzere böyle programlar düzenliyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız, Türk askeri her şartta kahramanca mücadele etmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem de yarın yürüyüşlerimiz olacak. Şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geleceğiz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ruhları şad olsun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer aldığı kafileyle, "Sarıkamış Ekspresi" 3 Ocak Cuma günü 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan hareket etmişti.

Karşılamada, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da hazır bulundu.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Sarıkamış Ekspresi
  • Kars

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.