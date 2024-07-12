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Politika

Bakan Göktaş Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Bakan Göktaş Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü
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Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da, Cumhurbaşkanı Faye tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Senegal basınına açıklamalarda bulunan Göktaş, ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve davetini ilettiğini dile getiren Göktaş, "Görüşmemizde dost ve kardeş iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği ile bölgesel konuları da ele aldık. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için kararlılığımızı ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında, Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'nin yeni atölyelerini açtıklarını hatırlatan Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) altıncı toplantısını da Dakar'da yapmak istediklerini belirtti.

Görüşmede Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da yer aldı.

  • Mahinur Özdemir
  • Senegal Cumhurbaşkanı
  • Görüşme

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