İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5981
  • EURO
    25,7914
  • ALTIN
    1479.67
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Göktaş tarihe geçti: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı
Politika

Bakan Göktaş tarihe geçti: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abulmecid Tebbun, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi tevdi edilen eski Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'a 'Birinci Derece Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı' takdim etti.

19 Haziran 2023 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Bakan Göktaş tarihe geçti: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı
ABONE OL

Bakan Göktaş, Cezayir'de ülke tarihine geçen bir nişana layık görüldü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nin takdim ettiği Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı, ülkede bir Bürükelçiye ilk defa verilmiş olmasıyla dikkat çekti.

Bakan Özdemir Göktaş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Eski Cezayir Büyükelçisi ve Bakan Özdemir Göktaş, Tebbun ile fotoğrafını paylaşarak, "Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçi'ye ilk defa verilmiş olan Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görülmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı'na görev süreci boyunca gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş'ı bu gurur verici nişan nedeniyle tebrik etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Abdelmadjid Tebboune
  • Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.