Bakan Göktaş tarihe geçti: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı

Bakan Göktaş, Cezayir'de ülke tarihine geçen bir nişana layık görüldü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nin takdim ettiği Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı, ülkede bir Bürükelçiye ilk defa verilmiş olmasıyla dikkat çekti.

Bakan Özdemir Göktaş, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Cezayir Büyükelçisi ve Bakan Özdemir Göktaş, Tebbun ile fotoğrafını paylaşarak, "Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçi'ye ilk defa verilmiş olan Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görülmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve eski #Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Özdemir Göktaş'a bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı tevdi edilmiştir.



Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş'ı bu gurur verici nişan... pic.twitter.com/idDkhgie3t — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 19, 2023

Bakan Göktaş ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı'na görev süreci boyunca gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş'ı bu gurur verici nişan nedeniyle tebrik etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.