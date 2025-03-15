İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Göktaş: Türkiye, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara da kucak açmıştır
Politika

Bakan Göktaş: Türkiye, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara da kucak açmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklara seslenerek, 'Yüreğinizdeki neşe, yüzünüzdeki tebessüm olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizler güzel bir geleceğe sahip olun diye çalışıyoruz. Ülkemizi, medeniyetimizi ve sahip olduğumuz tüm değerleri geleceğe sizler taşıyacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara da kucak açmıştır' dedi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Türkiye, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara da kucak açmıştır
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuşan Göktaş, 85 milyonu aşan büyük ve güçlü bir aile olduklarını, bu ailenin tüm çocuklarının ise en değerli ve kıymetli varlıkları olduğunu söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anne sevgisi ve baba merhametiyle çocuklar için yürekleri ferahlatan hizmetlere öncülük ettiğini anlattı.

Devletin her bir çocuk için güvenli bir liman, şefkatli bir kucak olduğunu belirten Göktaş, her çocuğa güzel bir gelecek sunmak için aileleri güçlendiren, tarihi adımlar atıldığını söyledi.

- "TÜRKİYE, SURİYELİ, UKRAYNALI, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA DA KUCAK AÇMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Gönül Elçileri Projesi" ile çocuklara sıcak bir aile ortamı sunularak, onların kalplerinde sevgi ve güvenin yeşertildiğini dile getiren Göktaş, "Bugün Türkiye, sadece kendi evlatları için değil, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara kucak açmış, huzurla büyüyecekleri bir yuva sunmuştur. Ben bu vesileyle dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların yarınlarını güzelleştirmek için mücadele veren Cumhurbaşkanımıza ve saygıdeğer Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş, salondaki çocuklara şöyle seslendi:

"Sizin ayağınıza taş değse, bizim canımız acır. Sizin gözünüzden bir damla yaş aksa, bizim gönlümüz kederlenir. Yüreğinizdeki neşe, yüzünüzdeki tebessüm olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizler güzel bir geleceğe sahip olun diye çalışıyoruz. Ülkemizi, medeniyetimizi ve sahip olduğumuz tüm değerleri geleceğe sizler taşıyacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize bu ramazan akşamını bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her birinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.