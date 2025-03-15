Bakan Göktaş: Türkiye, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara da kucak açmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuşan Göktaş, 85 milyonu aşan büyük ve güçlü bir aile olduklarını, bu ailenin tüm çocuklarının ise en değerli ve kıymetli varlıkları olduğunu söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anne sevgisi ve baba merhametiyle çocuklar için yürekleri ferahlatan hizmetlere öncülük ettiğini anlattı.

Devletin her bir çocuk için güvenli bir liman, şefkatli bir kucak olduğunu belirten Göktaş, her çocuğa güzel bir gelecek sunmak için aileleri güçlendiren, tarihi adımlar atıldığını söyledi.

- "TÜRKİYE, SURİYELİ, UKRAYNALI, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA DA KUCAK AÇMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Gönül Elçileri Projesi" ile çocuklara sıcak bir aile ortamı sunularak, onların kalplerinde sevgi ve güvenin yeşertildiğini dile getiren Göktaş, "Bugün Türkiye, sadece kendi evlatları için değil, Suriyeli, Ukraynalı, Filistinli çocuklara kucak açmış, huzurla büyüyecekleri bir yuva sunmuştur. Ben bu vesileyle dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların yarınlarını güzelleştirmek için mücadele veren Cumhurbaşkanımıza ve saygıdeğer Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş, salondaki çocuklara şöyle seslendi:

"Sizin ayağınıza taş değse, bizim canımız acır. Sizin gözünüzden bir damla yaş aksa, bizim gönlümüz kederlenir. Yüreğinizdeki neşe, yüzünüzdeki tebessüm olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizler güzel bir geleceğe sahip olun diye çalışıyoruz. Ülkemizi, medeniyetimizi ve sahip olduğumuz tüm değerleri geleceğe sizler taşıyacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize bu ramazan akşamını bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her birinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum."