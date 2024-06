Bakan Göktaş: Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin ağ oluşturma kapasitesi güçleniyor

İstanbul'da bir otelde, Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi kapanış programı düzenlendi. Program KEDV Genel Müdürü Şengül Akçar'ın konuşmasıya başladı. Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın kooperatifçiliğinde önemli bir yol kat edileceğine yürekten inandığını dile getirerek çalışmaya öncü olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar olduğunu belirterek "Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan tarım kooperatifleri, şehirlere yoğun göçün yaşandığı zamanlarda kurulan konut kooperatifleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda varlık buldu. Kadın kooperatifleri ise 1999 depreminden sonra kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda kooperatifler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dayanışmanın eşsiz bir örneğini sunmakta." dedi. Dünyada 145 ülkede, 1 milyarın üzerinde ortak ve müşteriye sahip 2,6 milyon kooperatif bulunduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Türkiye'de de benzer biçimde yaklaşık 54 bin kooperatif ve 7 milyonu aşkın ortak bulunuyor. Bugün özellikle kadınların kooperatif ile başlayıp istihdam sağlayan başarılı girişimciler olmalarına şahit olmak bizleri son derece mutlu ediyor. 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz" " diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN TEMELİNDE KADINLARIYLA GÜÇLÜ OLAN BİR TOPLUM VARDIR"

Kadın girişimcilerin iş hayatındaki rolünün önemine değinen Bakan Göktaş, "Bu anlamda aile ve toplum refahının artmasında büyük etkisi olan kadınlar, iş hayatına bir dinamizm kazandırıyor. Bilimden teknolojiye, sanayiden tarıma kadar pek çok sektörde sayıları gittikçe artan kadın girişimciler, çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralıyor. Nitekim kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını yaratıyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar. Bilgi ve becerilerini, tecrübelerini geliştiren, birçok eğitim fırsatına erişebilen kadınlar bu sayede kendilerine daha çok güveniyor." dedi.

"KADIN KOOPERATİFLERİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Göktaş, kadın girişimciliğine verdikleri destekten söz ederek, "Ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. Ayrıca yine kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almaları için destek oluyoruz. Kadın kooperatifleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl web portalımızı erişime açtık. Bu portal ile kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayınlayarak satışlarını artırmalarına destek oluyoruz. 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attık. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarla 2002 yılında yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştırdık. 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. Bu kapsamda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"BAŞARILI VE GÜÇLÜ KADINLARIN TÜRKİYE'YE GÜÇ VERDİĞİNE İNANIYORUZ"

Bakan Göktaş, "Bugün sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye var. 21. yüzyıl, kadınların ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne oluyor. Gelin hep birlikte bu dönüşüme ortak olalım. Kadın kooperatifleri gibi bütüncül bakış açısı gerektiren bir konuda iş birliğinin öneminin elbette farkındayız. Bu anlamda kadın kooperatiflerini ve kadınları attıkları her adımda desteklemeye, daha ileri bir noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Çünkü biz, hayatın her alanında başarılı ve güçlü kadınların Türkiye'ye güç verdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN EV VE İŞ HAYATI ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMALARININ ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"

0-3 yaş arası çocuklara yönelik "Mahalle Odaklı Kreş Modeli"yle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Ülke geneline yaygınlaştıracak bu model ile kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 8 Mart'ta açıkladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize önemli bir yol haritası sunuyor. Tüm bu çalışmalarımızı kadınların sahip olduğu gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için yürütüyoruz. Böylece kadınların refahının artmasına destek olarak Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.