Bakan Göktaş Zonguldak'ta: 50 milyon liralık kaynak oluşturduk

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, felaketin yaşandığı mahallelerde inceleme yapan Bakan Göktaş, selden zarar gören bazı iş yerlerini gezdi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Daha sonra Gökçebey ilçesine geçen Göktaş, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin bilgi aldı, esnafla sohbet etti.

Zonguldak Valiliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelen Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağışların Zonguldak başta olmak üzere Bartın ve Düzce'de sel felaketine neden olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, yaşanan felaketten çok sayıda konut, araç ve iş yerinin etkilendiğini anımsatarak, hükümet olarak bir taraftan benzer afetlerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken diğer taraftan da yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yaraların bir an önce sarılması adına çalışmaları sürdürdüklerine değinen Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, afetin ilk anından itibaren Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun ve Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla iletişime geçtik. İllerindeki ilk durumu öğrendik ve acil ihtiyaç için tespit yapmalarını istedik." diye konuştu.

- Zonguldak'a 4,3 milyon, Düzce'ye 2 milyon liralık ödenek

"Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynakları kullanacağız." diyen Göktaş, halihazırda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bakan Göktaş, ilk etapta, Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4,3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimat verdiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Düzce'ye 2 milyon liralık kaynağı bu sabah itibarıyla aktardık. Bu kaynaklardan hane başına azami 5 bin lira tutarında yardım yapılacak. Hemen akabinde hasar tespit raporları netleştikten sonra eşyaları zarar gören hanelere ise gerekli desteği sağlayacağız. Ayrıca önümüzdeki 1 yıllık süre içerisinde ev onarımı desteği yardımı yaparak zarar gören konutları tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için çalışacağız."

Bakanlığın görev alanlarından biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu'nun da faaliyetlerine ivedi şekilde başladığına işaret eden Göktaş, afetin ilk anından itibaren ASYA ekipleri ve SYDV personeli tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gıda, su gibi temel ihtiyaçların ulaştırıldığını anlattı.

- "Barajların doluluk oranları felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor"

Bakan Göktaş, söz konusu ekiplerin Bartın'da 51 personel ve 8 araç, Düzce'de 100 personel ve 11 araç, Kocaeli'de 29 personel ve 5 araç, Ordu'da 27 personel ve 12 araç, Zonguldak'da 56 personel ve 11 araç kapasitesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Ulutan Barajı su seviyesinin yüzde 118, Kızılcapınar Barajı yüzde 101 doluluk oranına ulaştığını aktaran Göktaş, sadece bu verilerin bile felaketin boyutlarını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Göktaş, Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Çaydeğirmeni beldesinde çalışmaları yerinde incelediklerini, sel felaketinden etkilenen tüm yerleşim birimlerinde hayatı normal akışına en kısa sürede döndüreceklerini kaydetti.

Zonguldak'ta zarar gören şehir merkezi, ilçe, köy her bir hanenin, vatandaşın kayıplarının giderilmesi ve normal yaşama dönülmesi için var güçleriyle çalıştıklarını değinen Göktaş, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Siz kıymetli Zonguldaklı vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.