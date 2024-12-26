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Politika

Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayetlerine ilişkin açıklama: Yoğun mücadele veriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sıla ve Narin cinayeti davaları hakkında, 'Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor' açıklamasında bulundu.

26 Aralık 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayetlerine ilişkin açıklama: Yoğun mücadele veriyoruz
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları:

SILA VE NARİN CİNAYETİ DAVALARI

Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor"

SOSYAL MEDYA

Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık"

Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz

Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti normalleştiriyor. Kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
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