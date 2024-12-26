Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından satır başları:

Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor"

Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık"

Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz

Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti normalleştiriyor. Kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz