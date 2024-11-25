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Politika

Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde 112 kadın konukevi, 84 şiddet önleme ve izleme merkezi, 418 sosyal hizmet merkezi ve 309 sosyal hizmet irtibat noktasıyla şiddet mağdurlarına destek olduklarını bildirdi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan 25 Kasım mesajı
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Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.

Mesajında, Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Göktaş, 22 yıldır, "sıfır tolerans" ilkesiyle şiddete karşı duruşlarından asla taviz vermediklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunumuz ve 25 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgemiz ile bu mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında 112 kadın konukevimiz, 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, 418 Sosyal Hizmet Merkezimiz ve 309 Sosyal Hizmet İrtibat Noktamız ile şiddet mağdurlarına destek oluyoruz. Şiddeti durdurmak ve şiddet döngüsünü kırmak için etkin çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayın biz buradayız, her zaman yanınızdayız. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadelede biz varız."

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