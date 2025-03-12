Bakan Göktaş'tan BM'de Gazze mesajı

Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundan sonraki en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında, "ulusal beyan"da bulundu.

Konuşmasının başında toplantı kapsamında dile getirilen her görüşün kadınların ve kız çocuklarının geleceğine olumlu katkılar sağlaması temennisinde bulunan Göktaş, Pekin Deklarasyonu'nun 1995'ten bugüne ortaya koyduğu vizyon, ele aldığı kritik konularla kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Hala bu konularda aşılması gereken engel ve çözülmesi gereken sorunların bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Farklı coğrafyalar ve ülkeler arasındaki eşitsizlikler, artan çatışmalar, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, süregelen adaletsizlikler nedeniyle bu sorunlar giderek derinleşmektedir. Bu krizler, kadınlar ve kız çocukları için yeni krizlere sebep olmakta, elde edilen kazanımları baltalamaktadır. Bugün yaşanan çatışmalar, kadınların ve kız çocuklarının güvenliği, refahı için en büyük tehditlerden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşananları örnek gösteren Göktaş, şunları söyledi:

"Gazze'de devam etmekte olan insani kriz bağlamında, kadınlar ve kız çocukları, şiddetin, yoksulluğun ve temel haklardan mahrum bırakılmanın en ağır yükünü taşımaktadır. Türkiye olarak, Gazze halkının yaralarını sarmak, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarına ve onların güçlendirilmesine de vurgu yapmaktadır, zira kadınların toparlanma ve direnç kazanma çabalarına aktif katılımı sürdürülebilir barış ve ilerlemenin sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Bu yaklaşımla, Suriye'deki yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmaya, bölgenin istikrarını ve kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz."

- "GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Teknolojik gelişmelerin, özellikle de yapay zeka alanındaki ilerlemelerin ülkeleri, toplumları benzeri görülmemiş bir hızla dönüştürdüğünü dile getiren Göktaş, "Bu dönüşüm kadınların güçlenmesi için önemli fırsatlar sunarken, mevcut eşitsizlikleri sürdürme ve hatta derinleştirme riskini de beraberinde getiriyor. Teknoloji, dışlama ve önyargının değil eşitlik, kapsayıcılık ve adaletin bir aracı olmalıdır." dedi.

"Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda politikalarını değişen koşullara göre yenileyerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların haklara, fırsatlara ve kaynaklara tam erişimini sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Kadınların güçlenmesine yönelik tüm plan ve politikaların hem merkezi hem de yerel düzeyde bütüncül bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduk. Kadınların ekonomiye katılımını ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkılarını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemiz, kadınlar ve erkekler arasında eşit fırsatlar sağlamada önemli bir araç olduğuna inandığımız eşitlik odaklı bütçelemeyi uygulayan OECD'deki 23 ülkeden biridir. Bu kapsamda, uzmanlığımızı paylaşmaya ve eşitlik ve güçlenme için küresel çabaları desteklemeye kararlıyız. Türkiye olarak, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle, Pekin Deklarasyonu'ndan başlayarak tüm uluslararası platformlarda kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine katkıda bulunmaya hazırız."