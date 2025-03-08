Bakan Göktaş'tan Kadıköy Belediyesi'ne tepki: Asla kabul etmiyoruz

Bakan Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Arnavutköy'de İl Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'ndaki AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, "Zulmün Gölgesinde Kalan Kadınlar İçin Umudu Yeşertiyoruz" temasıyla düzenlenen fidan dikimi programında kadınlarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların gücünü, sabrını ve umut dolu mücadelesini anmak için bir araya geldiklerini belirten Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin tüm dünyada yankı bulduğu özel bir gün olduğunu söyledi.

Kadınların hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasının, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu hedefler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Bakanlık olarak, kadınların güçlenmesini sağlayacak politikaları hayata geçirmek, yasal düzenlemeleri yapmak ve toplumsal bilinci artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bir fidan dikmek, toprağa umut ekmek demektir. Bugün diktiğimiz her fidan umudumuzun, direncimizin ve geleceğe dair inancımızın yeşeren bir simgesidir." dedi.

Bakan Göktaş, dünyanın pek çok yerinde kadınların hala zulmün ve savaşın gölgesinde yaşadığını ancak tüm bu zorluklara rağmen kadınların umudunu yitirmeyip zulme boyun eğmediklerini söyledi.

Yaşanan acılara rağmen kadınların evlatları, aileleri ve ülkeleri için inanılmaz bir güçle ve sabırla onur mücadelesi vermeye devam ettiklerini belirten Göktaş, "Bizler de buradan zulme uğrayan tüm kadınlara sesleniyoruz; sizi unutmadık, asla unutmayacağız. Yalnız değilsiniz. Dualarımız, desteğimiz ve yüreğimiz sizinle. Haklı mücadelenizde yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "BU ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaptığı sırada Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile arasında süre sınırlandırmasıyla ilgili yaşanan diyaloğa değinerek şunları kaydetti:

"Dün ne yazık ki CHP zihniyetinin değişmediğini, baskıcı ve ötekileştiren yönetim anlayışına bir kez daha hepimiz maalesef şahit olduk. Milletin oylarıyla seçilmiş bir kadının önce susturulduğunu, sonra da salondan çıkarıldığını gördük. Kadıköy Belediyesinin tek AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin maruz kaldığı muameleyi asla kabul etmiyoruz. Elif Lale Bilgili'nin ve sesi kısılmaya, iradesi yok sayılmaya çalışılan tüm kadınların her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir' anlayışıyla kadın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Kadının Güçlenmesi Genelgemiz yayımlandı. Bu genelgeyle kadınların güçlenmesi yönünde politikalarımızı daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Kadınların maruz kaldıkları bu tür ayrımcılıkla mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş, dayanışmayı hep canlı tutarak, kadınların eşit, özgür, adil bir yaşam sürebildiği bir geleceği hep birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ve çok sayıda davetli katıldı.