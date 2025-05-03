Bakan Göktaş'tan ''koruyucu aile'' projesine destek

Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle, koruyucu aile sistemine ilişkin bitirme projelerine destek amacıyla videokonferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin soruları yanıtlandı, farkındalık oluşturmayı hedefleyen projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede planladıkları etkinlikler ele alındı.

Öğrencilerle sohbet eden Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böylesine anlamlı bir konuyu ele almak istemelerinden ve Bakanlık hizmetlerine ilgi duyarak bir proje hazırlamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.



- "ÇALIŞMANIZIN FARKINDALIĞI ARTIRACAĞINA İNANIYORUM"

Göktaş, gençlerin sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesajınızı alınca konunun önemini fark ettik ve bu heyecanınıza katkı sunmak için sizlerle görüşmek istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle işbirliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini biz çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz."

Öğrenciler de görüşmenin gerçekleşmesine katkı sunan Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.