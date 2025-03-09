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Politika

Bakan Göktaş'tan koruyucu ailelerin kendisine gönderdiği mektuplara ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'teki koruyucu aileler ve çocukların, 'Aile Yılı' dolayısıyla kendisine gönderdiği teşekkür mektuplarının yer aldığı video klibi paylaştı.

AA9 Mart 2025 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan koruyucu ailelerin kendisine gönderdiği mektuplara ilişkin paylaşım
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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile Yılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı mektuplar sadece kağıda değil, kalbe yazılır. Ben de bugün Gaziantep'ten kalbimi ısıtan mektuplar aldım. Sevgiyi büyütüp dünyayı güzelleştiren koruyucu anne babalar ve çocuklarımızın yazdığı dokunaklı satırlar eminim herkesin yüreğine dokunacaktır. Her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir aile yanında olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bir çocuk için en güzel hikaye, sevgi dolu bir yuvada yazılandır. Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün."

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş

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