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Politika

Bakan Gül: Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir

Adalet Bakanı Gül: 'Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz'

AA20 Mart 2021 Cumartesi 17:18 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:22
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulünün hukukta açık olduğunu belirtti. Bakan Gül, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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