Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği iftar sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gül, Öcalan’ın avukatları ile görüşmesinin yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? İstanbul seçimleri ile ilgili mi? sorusuna “Bunun çözüm süreciyle bir ilgisi yok. ‘Yeniden bir çözüm süreci başlıyor’ şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok. Ocak ayında ailesi ile görüştü. Avukatı ile ilgi kısıtlama vardı. Bu, kısıtlama infaz hakimliğinin kararına yapılan itirazla kaldırıldı. Mahkemece verilmiş bir görüşme, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindeki bir süreçtir” yanıtını verdi. Görüşmenin devam edip etmeyeceği konusunda da Gül “Bunu ilgili makamların değerlendirmesi elbette cezaevinin durumu, hukukun, mevzuatın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde bunları elbette takdir edecektir” diye konuştu.

YERDEN YERE VURULDU

Bakan Gül, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından gerekçeli karar açıklanmadan iptal kararının yerden yere vurulduğunu ifade ederek “Bundan sonra gerekçe üzerinden hukuki değerlendirmeler yapılacaktır. YSK kararını vermiş, milletin hakemliğine gidilmiştir. Bundan sonra son sözü söyleyecek olan İstanbul seçmenidir. Herkes halkın hakemliğine saygı duyacaktır” şeklinde konuştu.

GÜVEN VEREN ADALET

Yargı reformu strateji belgesinin temel felsefesi olarak ‘Güven Veren Adalet’ parolasıyla bir çalışma yaptıklarını anlatan Gül “Katılımcı bir anlayışla her kesimle konuşarak, her görüşten, her düşünceden tüm ilgililerle, paydaşlarla her konuyu tartıştık. Yargının temel meseleleri nelerdir, bunları konuştuk, müzakere ettik” dedi.

HEDEF 9 ANA BAŞLIKTA

Belgede, 9 ana başlıkta hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Gül “Bunları yapmak üzere faaliyetlerimiz var. Bunları Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Bu reformlar 82 milyona uygulanacak, o zaman 82 milyon söz söylesin. 7 bölgede ‘Nasıl bir adalet sistemi?’ diye anket yaptık; her kesime sorduk. Reformda yazılı bir kanun metni olmayacak. Bir yol haritası olacak. 2023’e kadar ceza adaleti ile ilgi, hukukla ilgili niteliğin artması ile ilgili neler yapacağız, burada bizim irade beyanlarımız olacak. Tabi reformlar yeni değil, ilk değil, zaman içerisinde yeniler çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK ÖZGÜRLÜK

Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nda da güncelleme yapıldığını anlatan Gül “Bir darbe girişiminden çıktık. OHAL dönemi sona erdi. Daha çok özgürlük, mülkiyetin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, kişisel verilerin korunmasının daha da genişleyeceği ve bunun içerisine demokratikleşme paketi, yeni yargı paketinin gireceği bir yol haritasını ortaya koymaya çalıştık. Türkiye’nin daha özgürlükçü özgürlüklerin güvence altına alınacağı bir paket olacak” dedi.