Bakan Gül, Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesini değerlendirdi: Çözüm süreciyle bir ilgisi yok
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın avukatı ile görüşmesi hakkında konuşan Bakan Gül “Görüşme mahkemece verilen bir izin. Çözüm süreciyle bir ilgisi yok. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok” dedi.
- TALAT DOYMUŞ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği iftar sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gül, Öcalan’ın avukatları ile görüşmesinin yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? İstanbul seçimleri ile ilgili mi? sorusuna “Bunun çözüm süreciyle bir ilgisi yok. ‘Yeniden bir çözüm süreci başlıyor’ şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok. Ocak ayında ailesi ile görüştü. Avukatı ile ilgi kısıtlama vardı. Bu, kısıtlama infaz hakimliğinin kararına yapılan itirazla kaldırıldı. Mahkemece verilmiş bir görüşme, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindeki bir süreçtir” yanıtını verdi. Görüşmenin devam edip etmeyeceği konusunda da Gül “Bunu ilgili makamların değerlendirmesi elbette cezaevinin durumu, hukukun, mevzuatın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde bunları elbette takdir edecektir” diye konuştu.
YERDEN YERE VURULDU
Bakan Gül, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından gerekçeli karar açıklanmadan iptal kararının yerden yere vurulduğunu ifade ederek “Bundan sonra gerekçe üzerinden hukuki değerlendirmeler yapılacaktır. YSK kararını vermiş, milletin hakemliğine gidilmiştir. Bundan sonra son sözü söyleyecek olan İstanbul seçmenidir. Herkes halkın hakemliğine saygı duyacaktır” şeklinde konuştu.
GÜVEN VEREN ADALET
Yargı reformu strateji belgesinin temel felsefesi olarak ‘Güven Veren Adalet’ parolasıyla bir çalışma yaptıklarını anlatan Gül “Katılımcı bir anlayışla her kesimle konuşarak, her görüşten, her düşünceden tüm ilgililerle, paydaşlarla her konuyu tartıştık. Yargının temel meseleleri nelerdir, bunları konuştuk, müzakere ettik” dedi.
HEDEF 9 ANA BAŞLIKTA
Belgede, 9 ana başlıkta hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Gül “Bunları yapmak üzere faaliyetlerimiz var. Bunları Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Bu reformlar 82 milyona uygulanacak, o zaman 82 milyon söz söylesin. 7 bölgede ‘Nasıl bir adalet sistemi?’ diye anket yaptık; her kesime sorduk. Reformda yazılı bir kanun metni olmayacak. Bir yol haritası olacak. 2023’e kadar ceza adaleti ile ilgi, hukukla ilgili niteliğin artması ile ilgili neler yapacağız, burada bizim irade beyanlarımız olacak. Tabi reformlar yeni değil, ilk değil, zaman içerisinde yeniler çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
DAHA ÇOK ÖZGÜRLÜK
Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nda da güncelleme yapıldığını anlatan Gül “Bir darbe girişiminden çıktık. OHAL dönemi sona erdi. Daha çok özgürlük, mülkiyetin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, kişisel verilerin korunmasının daha da genişleyeceği ve bunun içerisine demokratikleşme paketi, yeni yargı paketinin gireceği bir yol haritasını ortaya koymaya çalıştık. Türkiye’nin daha özgürlükçü özgürlüklerin güvence altına alınacağı bir paket olacak” dedi.
Bakan Gül, aralarında muhabirimiz Talat Doymuş’un da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.
SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL
Süresiz nafaka ile ilgili soruya da Gül “Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Hakkaniyetle adalet içerisinde düzenlemesi gerekir. Temel hassasiyetimiz düzenlemeyi getirirken taraflardan birine yeni mağduriyetler getirmemeli. Alt üst sınır belirleniyor, nasıl olacağı tartışılıyor. Son aşamaya gelindi. En makul Türkiye realitesine uygun bir düzenleme çıkacaktır. Burada temel şey; tarafların örselenmemesi. Herkes medeni şekilde karar vermeli, tarafları ve çocukları örselemeden, zarar görmeden, süreç uzamadan olmalı” diye konuştu.
AB’DEN BİR GELİŞME GÖREMEDİK
Avrupa Birliği (AB) kriterlerinde geçen terör tanımı konusunda Türkiye’nin tezlerini koruyacak ve AB kriterlerini sağlayacak bir formülün olup olmadığı yönündeki soruya ise Bakan Gül “AB ile diyaloğumuzun ve sürecin başarıyla sonuçlanması temel yaklaşımımızdır. Bu konuda çok adımlar atmamıza rağmen AB’den bir gelişme gördük diyemeyiz. Elbette terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan çalışmaları yapmaktayız. Türkiye, evrensel hukuku kendi ülkesinde uygulayan, açık, içine kapalı olmayan bir ülke. Avrupa’yla ve uluslararası toplumla yaptığı sözleşmelerin altında sadakatle bu sözleşmelere bakan yaklaşımımızı teyit ettik. Bu konuda ortak hukukun gerektirdiği katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Umarız bu adımlarla vize muafiyeti ile ilgili adil olumlu bir gelişme olacağını düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.