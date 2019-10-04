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Bakan Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir.' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu." dedi.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ayrıca "Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

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