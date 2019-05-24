Bakan Gül: YSK kendisini yerden yere vuranlara gerekçeleriyle cevap verdi
Bakan Gül: YSK kendisini yerden yere vuranlara gerekçeleriyle cevap verdi
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamasından bazı satırbaşları:
"Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık."
"Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır"
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