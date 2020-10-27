Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz

DHA 27 Ekim 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:56

Bakan Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi: Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar cerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz.