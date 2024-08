Bakan Güler: Askeri açıdan güçlü olmak zorundayız

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmasında, özel kuvvetlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) göz bebeği olduğunu belirterek, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olan bordo berelileri tebrik etti.

Yakın coğrafya başta olmak üzere pek çok bölgede ciddi gelişmelerin yaşandığına, buna bağlı olarak risk, tehdit ve tehlikelerin arttığına dikkati çeken Güler, "Böylesine hassas bir süreçte, görev ve sorumlulukları artan Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Şüphesiz, özel kuvvetlerimiz de bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği büyük sorumluluklar ve elde ettiği başarılarla müstesna bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, TSK'nın terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiği, girilemez denilen yerlere girdiği süreçte, özel kuvvetlerin, bu başarılara hayati katkılar sağladığını söyledi.

Özel kuvvetlerin, dünyadaki emsalleri arasında temayüz ettiğine dikkati çeken Güler, bordo berelilerin Türk ordusunun gücüne güç kattığını belirtti.

Güler, her geçen gün gelişen teknolojinin etkisiyle harp doktrinleri ve muharebe konseptinin de değiştiğini vurgulayarak, özel kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri yapabilecek bir gücün varlığının da büyük önem kazandığını aktardı.

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Ordumuzun en modern araç, silah ve gereçle donanması kadar yüksek nitelikleri haiz personele sahip olması da bir zorunluluktur. Tarihin en güçlü ordularından biri olan kahraman ordumuzun zaferlerle dolu mazisinde yüksek harp kabiliyeti, disiplini ve başarısıyla övünç kaynağımız olan özel kuvvetlerimiz, mümtaz bir konumdadır. Böylesine güzide bir birliğin mensubu olmak elbette ki her biriniz için yüksek bir onur vesilesidir. Ancak sizleri son derece ağır vazifelerin bekliyor olması nedeniyle de sorumluluklarınız büyüktür. Bu çerçevede siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarıma bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bir özel kuvvetler personeli hem yüksek fiziki kabiliyetleri barındırmalı hem de bilgi ve becerisiyle zorlu görevlere daima hazır olmalıdır."

- "BORDO BERELİLER, YERİ DOLDURULAMAYAN PERSONEL KONUMUNDADIR"



Bakan Güler, özel kuvvetler personelinin, üstleneceği görevlerde bir yandan ekip ruhunu ortaya koyması diğer yandan bireysel ve mesleki yeteneklerini en üst seviyede sergilemesi gerektiğini söyledi.

Ne kadar yetenekli olunursa olunsun stratejik düşünme, rasyonel davranma, sabır ve sebat ile yüksek irade, kararlılık, azim ve heyecanın vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Güler, şunları kaydetti:

"Bordo bereliler, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır. Bu yüzden bilgi düzeyinizi sürekli yenilemeli, her zaman daha iyisi için çalışmalı ve daima bir adım önde olmalısınız. Vazifelerinizden kazanacağınız her türlü tecrübeye, mutlak surette değer vermelisiniz. Çünkü öğrenmek ve yeterlilik, durağanlık kabul etmeyen ve sürekli geliştirilmesi gereken hususlardır. Öte yandan karşılaştığınız, her engeli yeteneklerinizi gösterecek bir fırsat olarak değerlendirin ve yaşadıklarınızdan ders alın. Tehlike anında akıllı ve cesur, sıkıntı anında sessiz ve kararlı, rahatlık anında tedbirli olun. Bordo bereyi taşıdığınız her an, hatırlamaktan gurur duyacağınız nice anılara vesile olacaktır."

- "EN BAŞTA ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"



Türkiye'nin, konumu itibarıyla son derece kritik bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Güler, köklü devlet geleneği ve stratejik yaklaşımlar doğrultusunda uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Bakan Güler, Türkiye'nin, bölgesinde meydana gelen krizlerin önlenmesinde gerek ilgili ülkeler nezdinde gerekse uluslararası platformlarda müzakere masalarının vazgeçilmez ve etkin bir aktörü haline geldiğini belirterek, "Ülkemizin her alanda hak ve menfaatlerini koruyabilmek, aynı zamanda uluslararası etkinliğini sürdürebilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde, daha büyük daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışırken en önemli dayanaklarımızdan biri olan özel kuvvetlerimiz de bu tarihi misyonun güzide bir parçasıdır." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'da düzenlenen ve 19 ülkeden 36 timin katıldığı 8'inci Avrupa en iyi keskin nişancı timi yarışmasında, Türkiye'ye şampiyonluğu getiren Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini de tebrik etti.

Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyükleri ile komutanları saygıyla andığını dile getiren Güler, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yiğitler ocağının kahraman mensupları, sevgili bordo bereliler, yolunuz ve bahtınız açık, bileğiniz kuvvetli, kılıcınız daima keskin olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'e İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak eşlik etti.