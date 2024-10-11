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Politika

Bakan Güler, Crosetto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

DHA11 Ekim 2024 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Bakan Güler, Crosetto ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova'ya gitti. Bakan Yaşar Güler ziyaret kapsamında, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devralınan Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacak. Bakan Yaşar Güler, tören öncesinde İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

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