Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna, "Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizilene, yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

Bir basın mensubunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin sorusu üzerine Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.

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