Bakan Güler Hakkari'de: Güvenlik temel önceliğimizdir

Temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti, öğretmenevinde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Güler, Hakkari'nin sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkenin en mümtaz yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Tüm güzelliklerine rağmen Hakkari'nin yıllarca terörden çok çektiğini, bölgenin gelişiminin yavaş kaldığını, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremediğini belirten Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın, hepsinden önemlisi siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı." diye konuştu.

- "TERÖRÜN BASKISINDAN KURTULAN HAKKARİLİ GENÇLERİMİZ ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARLA GURURUMUZ OLUYOR"

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Güler, yatırım ve projelerin hayata geçtikçe Hakkari'nin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.

Kentte turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar her alanda büyük başarıların ortaya konulduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Artık Hakkari'de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal göller ve çevresi turizme açılıyor, böylece Hakkari'nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor. Terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerimiz ise eğitim ve spor alanında elde ettikleri başarılarla gururumuz oluyorlar. Bu anlamda özellikle uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı, 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızı takdirle anıyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Artık terörle değil sporla anılan Hakkari'nin başta kış sporları olmak üzere çeşitli branşlardaki sportif müsabakalara ev sahipliği yapmasının ve bunun son dönemde artmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Güler, en son Yüksekova'da geniş katılımla gerçekleştirilen 6. Cilo Festivali'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Bu tarz etkinlikler ile bölgenin kalkınmasının hızla artması için bütün Hakkarililerin huzur ve istikrar iklimine sahip çıkmasının önemli olduğunun altını çizen Güler, şöyle devam etti:

"Hakkari, tarım ve hayvancılık alanında da gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladı. Bu alanda verilen desteklerle, daha büyük bir gelişim ve yükseliş ivmesi yakalanacağına da inanıyorum. Maden ve enerji alanında ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarla Hakkari'nin kendini göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de Hakkari'nin gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve taleplerinize yönelik çeşitli çalışmalar başlattık. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için girişimlerde bulunduk. Gelişmelerin takibi açısından Hakkari heyetimizi birkaç kez Ankara'da ağırladık. Bu temaslarımız sonucunda, vatandaşlarımızdan gelen talep ve beklentiler ile şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hususlarla ilgili gerekli adımlar atıldı. Bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmalar devam ediyor."

- "BELEDİYEMİZ ARTIK KAYNAKLARINI VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNUYOR"

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden bir teknik ekibi ilçede görevlendirdiklerini, bu kapsamda kentteki 7 okulun bakım onarımını yaparak eğitime hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güler, Hakkari'nin, çevre, şehircilik ve belediye hizmetlerinde de bugüne kadar görmediği hizmetleri son yıllarda görmeye başladığını söyledi.

"Belediyemiz artık kaynaklarını vatandaşlarımızın, yani Hakkarili kardeşlerimin hizmetine sunuyor. Bu şekilde, şehircilik alanında da Hakkari'nin çehresi giderek değişiyor" diyen Güler, özellikle ulaşım alanında kentin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydetti.

Hakkari'nin şehirler arası bağlantı yollarının yapım ve onarım projelerinin de tamamlanması için ilgili kurumların çalıştığını anlatan Güler, "Hakkarili kardeşlerim her şeyin en iyisini, en gelişmişini hak ediyor. Hakkari'de büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin gelişim ivmesinin sürekli olması temel önceliğimizdir. Hedefimiz, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline gelmesi ve bölgede daha fazla refahın sağlanmasıdır. Netice itibarıyla Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda Hakkari'yi de daha müreffeh, daha güvenli yarınlara taşımak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrin sahip olduğu yüksek potansiyel, çalışkan ve genç insan kaynağı, en önemlisi de teröre ve destekçilerine karşı gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, elde edeceğimiz başarıların yegane dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları katıldı.