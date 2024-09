Bakan Güler: Kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız

Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Güler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, kentin tarihi, kültürel zenginlikleri ve coğrafyasıyla özel bir yer olduğunu söyledi.

Hakkari'yi hak ettiği seviyeye ulaştırabilmek için devletin tüm kurumlarının çaba gösterdiğini belirten Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin ve milletimizin, yani sizlerin huzuru ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için gece gündüz demeden yoğun gayret sarf ederek büyük başarılar elde etti. Bu başarılarla, artık Hakkari'mizin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanırken örgütün yurt içindeki hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi." diye konuştu.

- "ARTIK BÖLGENİN DİLLERE DESTAN DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR"

Terörle mücadelenin yanı sıra kentin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Güler, tespit ettikleri ihtiyaçları titizlikle gündemlerine aldıklarını ifade etti.

Güzel şeylerin zaman aldığını, zaman alan şeylerin de daha değerli olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Bu ziyaretimde bir kez daha memnuniyetle müşahede ettim ki sadece son bir yılda dahi şehrimiz büyük bir gelişim kaydetmiş durumdadır. Bunu dışarıdan daha net görebiliyoruz. Yolların yenilendiğini, çevre düzenlemelerinin yapıldığını, muhtelif proje ve yatırımların hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin geliştirilmesi en büyük önceliğimizdir. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe yatırımların ve refahın da arttığını görmekteyiz. Bir yerde ekonomik faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için evvela orada güven, huzur ve istikrarın olması gereklidir. Zira ekonomik gelişim istikrarı desteklerken, güvenli ve istikrarlı bir ortam da ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir."

Kentte ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre şehircilikten kültür ve turizme kadar birçok alanda büyük projeleri hayata geçirdiklerini, ekonomik ve sosyal politikaları geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Güler, "Artık bölgenin dillere destan doğal güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Hakkari'nin yaylaları, vadi ve gölleri, sporcuları, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Gençlerimiz, sporcularımız pek çok branşta dereceler elde ediyor. Kadın futbol takımları ve diğer sporcularımız, başarılarıyla şehrin gururu oluyor. Aynı zamanda Hakkari, dört mevsim turizm potansiyeli ile Doğu Anadolu'nun bu alandaki yeni parlayan yıldızı durumunda. Diğer yandan geniş yaylaları ve meralarında, artık şehir ekonomisinin temeli olan hayvancılık faaliyetleri güvenle icra ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "KARDEŞLİĞİMİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kentte, terör olayları nedeniyle olumsuz etkilenen hayvancılığın yeniden yükselişe geçmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Güler, şu anda yayla ve meraların hayvancılık faaliyetleri için çok uygun olduğunu söyledi.

Bundan sonra da sağlanacak desteklerle kentin yaylalarında hayvancılığın çok daha etkin olması için gayretlerine devam edeceklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında yeni doktor atamaları yapılırken, Hakkari Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Yine il ve ilçelerde yolların asfaltlanması çalışmaları ile doğal gaz verilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeter ki sizler bize güvenin ve buradaki güvenlik ve huzur ikliminin muhafazası için bizlere her zaman olduğu gibi yardımcı olun. Bu noktada Hakkari'nin sivil toplum kuruluşlarına ve siz kanaat önderlerine önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Zira sizler toplumun her kesimine rehberlik etmekte, değerlerimize sahip çıkmakta ve birleştirici bir rol oynamaktasınız. Desteğiniz, tecrübeniz ve ferasetiniz, bölgenin huzur ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Terör örgütlerinin ve bu örgütleri maşa olarak kullananların her türlü girişimine karşı uyanık olacağız. Binlerce kilometre öteden gelip bin yıldır bir arada olan bizlerin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecek, kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız."

Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları da katıldı.