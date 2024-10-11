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Politika

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KFOR devir teslim töreninin ardından Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, daha sonra Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kosova Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen savunma sanayi yatırımları konusunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Maqedonci'nin, Güler'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği, Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye ile sürekli işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler
  • KFOR
  • Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci

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