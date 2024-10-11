Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KFOR devir teslim töreninin ardından Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, daha sonra Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kosova Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen savunma sanayi yatırımları konusunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Maqedonci'nin, Güler'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği, Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye ile sürekli işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.