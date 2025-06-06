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Politika

Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçikle bayramlaştı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Bakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından Güler'in ziyaretine ilişkin yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'den dün gece dönen ve Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçikle beraber kıldı. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ile Kuvvet Komutanları da yer aldı."

Paylaşımda, bayramlaşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

  • Hava Er Eğitim Tugayı
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler

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